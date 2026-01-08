الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نتيجة التظلمات وقوائم الانتظار لمسابقة شغل 4474 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر

بوابة الوظائف الحكومية،
بوابة الوظائف الحكومية، فيتو
18 حجم الخط

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن اتاحة نتيجة التظلمات للمتقدمين في مسابقة شغل (4474) وظيفة معلم مساعد رياض أطفال لصالح الأزهر الشريف، إلى جانب إتاحة ترتيب قوائم الانتظار، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية من هنا

وأوضح الجهاز أن المتقدمين يمكنهم الاستعلام عن موقفهم النهائي باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل، من خلال الحساب الشخصي على بوابة الوظائف الحكومية.

وأشار الجهاز إلى أن قوائم الانتظار سيتم الرجوع إليها حال عدم استكمال العدد المطلوب من المقبولين نهائيًا، أو في حالة الاعتذار أو عدم استيفاء أي من شروط التعيين، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة للمسابقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المركزي للتنظيم والادارة بوابة الوظائف الحكومية وظيفة معلم مساعد رياض أطفال وظيفة معلم مساعد نتيجة التظلمات الوظائف الحكومية

مواد متعلقة

رئيس التنظيم والإدارة يستعرض خطة تطوير منظومة التوظيف ومسابقات العام الجديد

شيخ الأزهر يستقبل رئيس التنظيم والإدارة لبحث توفير احتياجات التعليم الأزهري قبل الجامعي

رئيس التنظيم والإدارة يستقبل وزير الإدارة العامة السيراليوني لبحث نقل الخبرات المصرية

التنظيم والإدارة: ندعم المؤسسات الحكومية في استكمال هياكلها التنظيمية
ads

الأكثر قراءة

الدوري السعودي، الهلال يتقدم على الحزم 1-0 في الشوط الأول

الهلال يضرب الحزم بثلاثية نظيفة ويعتلي قمة الدوري السعودي

محمد صبحي خلال تكريمه بعيد الثقافة الثاني: عندما تعطي وطنك الانتماء سيمنحك الاحتواء

للطلاب والمعلمين، قرار مهم من تعليم القاهرة بشأن التليفونات المحمولة داخل لجان الامتحانات

تشكيل مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في كأس السوبر الفرنسي

تحريات مكثفة لكشف ملابسات اتهام لاعبي الأهلي والإسماعيلي بجلب فتيات لفيلا بالتجمع

في لفتة إنسانية، وزير الثقافة يترجل عن المسرح لتكريم الشاعر الكبير أحمد درويش (فيديو)

مدحت صالح يقبِّل مصطفى الفقي ويؤدي التحية للجمهور أثناء تكريمه بـ"عيد الثقافة" (صور)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم عالميا اليوم الخميس

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الخميس 8-1-2026

سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يُكتب أجر العمرة لمن لم يستطع الذهاب بسبب ضيق الرزق؟ أمين الفتوى يوضح(فيديو)

هل الخمار أفضل أم النقاب؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أدعية الصائمين في شهر رجب، رددها

المزيد
الجريدة الرسمية