الونش يحفز لاعبي الزمالك قبل لقاء المصري

عقد محمود الونش مدافع فريق الزمالك، جلسة خاصة مع زملائه اللاعبين، طالبهم خلالها بضرورة تحقيق الفوز على المصري في لقاء اليوم، رغم أن المباراة تحصيل حاصل بعد خروج الزمالك من بطولة كأس العاصمة.

وأكد الونش أن الفوز يحمل قيمة معنوية كبيرة لإعادة الثقة داخل الفريق ومصالحة الجماهير الغاضبة من النتائج الأخيرة.

وشدد قائد خط الدفاع على أهمية اللعب بروح قتالية حتى صافرة النهاية، وعدم الاستسلام للضغوط، مشيرًا إلى أن الزمالك نادٍ كبير ويجب أن يظهر دائمًا بصورة تليق بتاريخه. وتحظى هذه الجلسة بتقدير داخل الفريق لما لها من أثر إيجابي على الروح الجماعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري اليوم الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك والمصري

الزمالك يواجه نظيره المصري في تمام الثامنة مساء اليوم الخميس، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة بمرحلة مجموعات كأس عاصمة مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري بكأس عاصمة مصر

تنقل شبكة قنوات أون سبورت مباراة الزمالك والمصري في ختام مشوار الفريقين بمرحلة مجموعات كأس عاصمة مصر على الهواء مباشرة.

الزمالك

حكام مباراة الزمالك والمصري بكأس عاصمة مصر

أسندت لجنة الحكام مهمة إدارة مباراة الزمالك والمصري، تحكيميا إلى محمود ناصف كحكم ساحة، ويعاونه الثنائي أحمد عبد المنعم وكيرلس نزيه مساعدين أول وثان، محمد عبدالعواض حكما رابعا، أما تقنية الفيديو يتولها محمد عبد العزيز، ويساعده أحمد لطفي.

موقف الزمالك والمصري بمجموعات كأس عاصمة مصر

يحتل الزمالك المركز قبل الأخير من المجموعة الثالثة بكأس عاصمة مصر برصيد 4 نقاط، بينما المصري البورسعيدي يتربع على قمة المجموعة الثالثة بكأس عاصمة مصر برصيد 11 نقطة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للانطلاق في رحلة شاقة وطويلة مع بداية عام 2026، حيث يجد «الفارس الأبيض» نفسه أمام جدول مباريات مزدحم يغطي ثلاث بطولات مختلفة في آن واحد.

ويطمح الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال إلى استغلال الشهر الجاري لتحقيق انطلاقة قوية تضمن له الاستمرار في المنافسة على الألقاب المحلية والقارية، وسط ترقب جماهيري كبير لكيفية إدارة ضغط المباريات.

الزمالك والمصري في كأس الرابطة

يختتم نادي الزمالك اليوم الخميس 15 يناير مشواره في كأس الرابطة بمباراة مرتقبة أمام المصري البورسعيدي.

طموح الدوري المصري وتعديلات الجدول

وعقب الفراغ من كأس الرابطة، تتحول البوصلة نحو بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يبحث الزمالك عن حصد النقاط الكاملة لتعزيز موقفه في جدول الترتيب.

ومن المقرر أن يواجه فريق الزمالك نظيره إنبي يوم الثلاثاء 20 يناير، مع الإشارة إلى أن هذا الموعد قد يطرأ عليه بعض التعديلات من قبل رابطة الأندية.

كما يختتم الزمالك منافسات الشهر محليًّا بمواجهة فريق بتروجت يوم الأربعاء 28 يناير.

القمة القارية في كأس الكونفدرالية

وفي منتصف المعارك المحلية، يبرز التحدي الأفريقي كأحد أهم محطات الفريق في يناير، حيث يضرب الزمالك موعدًا مع مواجهة مصرية خالصة على الصعيد القاري أمام نادي المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية، وذلك يوم الأحد 25 يناير وتمثل هذه المباراة عنق زجاجة للفريق في مسيرته نحو الحفاظ على هيبة “الأبيض” في القارة السمراء.

