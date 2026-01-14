إيران: باب التفاوض مفتوح منذ 20 عامًا وواشنطن تفضل الهروب للحرب

18 حجم الخط

إيران، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في مقابلة مع فوكس نيوز، إن طهران أكدت مرارًا استعدادها للتفاوض وللدبلوماسية، مشددًا على أن إيران أثبتت هذا التوجه على مدار العشرين عامًا الماضية عبر مشاركات متعددة في مسارات تفاوضية واتفاقات دولية، رغم ما وصفه بتعقيدات العلاقة مع الولايات المتحدة.

طهران: واشنطن هي من تهربت من الدبلوماسية واختارت مسار الحرب

واتهم الوزير الإيراني الولايات المتحدة بأنها الطرف الذي كان يتهرب دائمًا من الحلول الدبلوماسية، معتبرًا أن واشنطن هي التي اختارت التصعيد والحرب بدل الاستمرار في مسارات التفاهم، الأمر الذي أدى إلى تعقيد الأزمات وزيادة التوتر في المنطقة.

الخارجية الإيرانية: الدبلوماسية أفضل من الحرب رغم انعدام التجربة الإيجابية مع واشنطن

وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن بلاده ما زالت ترى أن الدبلوماسية تظل الخيار الأفضل مقارنة بالحرب، حتى في ظل عدم امتلاك طهران أي تجربة إيجابية مع الإدارات الأمريكية المتعاقبة، على حد تعبيره، مؤكدًا أن إيران لا تغلق باب الحوار لكنها تشترط أن يكون قائمًا على الاحترام المتبادل والالتزام بالاتفاقات.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا سياسيًا وعسكريًا متسارعًا، مع تحذيرات متبادلة بين واشنطن وطهران، وسط مخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع، ما يضع التصريحات الإيرانية في إطار محاولة إعادة التأكيد على أولوية المسار الدبلوماسي أمام المجتمع الدولي.

حديث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يعكس رسالة مزدوجة، تجمع بين إظهار الانفتاح على التفاوض من جهة، وتحميل الولايات المتحدة مسؤولية فشل المسارات السابقة من جهة أخرى، في مسعى لتثبيت الرواية الإيرانية بأن طهران لم تكن يومًا الطرف الذي أغلق باب الدبلوماسية.

انباء عن إمكانية توجيه الولايات المتحدة ضربة جوية ضد إيران

ياتي هذا فيما قال موقع «أكسيوس» الأمريكي نقلا عن مصادر، إن إمكانية شن الولايات المتحدة ضربات جوية ضد إيران قائمة.



ووفقا لـ أكسيوس، فأن إسرائيل شاركت الولايات المتحدة في تقييمها بأن الأمن الإيراني قتل ما لا يقل عن 5000 متظاهر.

وأضافت أكسيوس: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تحدث مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لمناقشة الوضع في إيران والرد الأمريكي المحتمل.

