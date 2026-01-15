الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

المركزي التركي: التضخم قد يشهد تقلبات مؤقتة لكن يتجه للانخفاض في 2026

محافظ البنك المركزي
محافظ البنك المركزي التركي فاتح قره خان
18 حجم الخط

قال محافظ البنك المركزي التركي فاتح قره خان اليوم الخميس، إن التضخم في تركيا ربما يشهد تقلبات خلال الشهرين المقبلين، لكن تراجع الجمود في قطاع الخدمات سيدعم مسار انخفاض التضخم خلال 2026.

مسار انخفاض التضخم خلال 2026

وأضاف قره خان، وفقا لنص عرض تقديمي نظم في لندن ونيويورك، أن نهج تشديد السياسة النقدية سيستمر إلى أن يتحقق استقرار الأسعار، مشيرا إلى أنه سيعزز عملية تراجع التضخم عبر قنوات الطلب وسعر الصرف والتوقعات.

وذكر أن البنك المركزي سيحدد سعر الفائدة الأساسي مع أخذ التضخم المسجل والمتوقع في الاعتبار، بحسب شبكة CNBC عربية.

نطاق تقديرات البنك المركزي في تركيا

وكان وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، قال لمجموعة من المستثمرين إن التضخم بنهاية 2026 قد يتباطأ إلى نحو 19%.

ويتوافق معدل تضخم عند 19% مع الحد الأعلى من نطاق تقديرات البنك المركزي في تركيا، في حين يستهدف صانعو السياسة النقدية معدل 16%. وقد قدّرت عدة بنوك عالمية، من بينها "دويتشه بنك" و"جيه بي مورجان تشيس"، أن نمو الأسعار سيتجاوز 20% في نهاية عام 2026.

البحث بإلغاء مؤقت لبعض الضرائب

تحدث الوزير، في اجتماع مغلق أمام الصحافة، بحسب جدول برنامج اطّلعت عليه "بلومبرغ". ويُظهر البرنامج أن عشرات التنفيذيين من الشركات التركية يشاركون أيضًا في المؤتمر.

البنك المركزي التركي يقرر خفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي

محافظ البنك المركزي يرأس اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية بمشاركة نظيره التركي

وقال شيمشك إنه قد ينظر في إلغاء مؤقت لبعض الزيادات الضريبية التي تُفرض مرتين سنويًا، والتي تُطبّق عادة في يوليو، كوسيلة للمساعدة في خفض التضخم، وفقًا للأشخاص.

وكانت الوزارة قد رفعت بعض تلك الضرائب، التي تؤثر بشكل كبير في معدلات التضخم خلال شهري يناير وفبراير، بشكل أكثر تواضعا في بداية العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المركزى التركى البنك المركزي التركي التضخم تركيا قطاع الخدمات مسار انخفاض التضخم خلال 2026 سعر الفائدة

مواد متعلقة

ارتفاع التضخم في السعودية إلى 2.1% مع تصاعد أسعار المطاعم والسلع المعمرة

وزير المالية السعودي: الاستثمار في المعادن يتطلب انضباطا عاليا لمواجهة ضبابية الاقتصاد العالمي

خبير مصرفي يكشف السيناريوهات المتوقعة للبنوك بعد خفض المركزي سعر الفائدة

البنك المركزي التركي يقرر خفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي

"دويتشه بنك" يرفع توقعاته لسعر الذهب في عام 2026
ads

الأكثر قراءة

مواعيد مباريات اليوم في كأس عاصمة مصر

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 15 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء اليوم الخميس 15-1-2026

وزير العمل: دورات تدريبية مجانية لتأهيل 500 شاب للعمل في السياحة

التحفظ على مالك مطعم نشب به حريق في مصر الجديدة

هزة أرضية بقوة 4.1 تضرب منطقة البحر الميت

موعد مباراة الزمالك والمصري في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

أول تحرك من إدارة ريال مدريد ضد ألفارو أربيلوا بعد فضيحة كأس الملك

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الخميس

استقرار سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

أسعار الحديد في سوق مواد البناء اليوم الخميس 15-1-2026

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس، عيار 21 يصل إلى هذا المستوى

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السفر في المنام وعلاقته بالتغيير إلى الأفضل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 15 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 15 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية