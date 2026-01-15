المركزي التركي: التضخم قد يشهد تقلبات مؤقتة لكن يتجه للانخفاض في 2026

18 حجم الخط

قال محافظ البنك المركزي التركي فاتح قره خان اليوم الخميس، إن التضخم في تركيا ربما يشهد تقلبات خلال الشهرين المقبلين، لكن تراجع الجمود في قطاع الخدمات سيدعم مسار انخفاض التضخم خلال 2026.

مسار انخفاض التضخم خلال 2026

وأضاف قره خان، وفقا لنص عرض تقديمي نظم في لندن ونيويورك، أن نهج تشديد السياسة النقدية سيستمر إلى أن يتحقق استقرار الأسعار، مشيرا إلى أنه سيعزز عملية تراجع التضخم عبر قنوات الطلب وسعر الصرف والتوقعات.

وذكر أن البنك المركزي سيحدد سعر الفائدة الأساسي مع أخذ التضخم المسجل والمتوقع في الاعتبار، بحسب شبكة CNBC عربية.

نطاق تقديرات البنك المركزي في تركيا

وكان وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، قال لمجموعة من المستثمرين إن التضخم بنهاية 2026 قد يتباطأ إلى نحو 19%.

ويتوافق معدل تضخم عند 19% مع الحد الأعلى من نطاق تقديرات البنك المركزي في تركيا، في حين يستهدف صانعو السياسة النقدية معدل 16%. وقد قدّرت عدة بنوك عالمية، من بينها "دويتشه بنك" و"جيه بي مورجان تشيس"، أن نمو الأسعار سيتجاوز 20% في نهاية عام 2026.

البحث بإلغاء مؤقت لبعض الضرائب

تحدث الوزير، في اجتماع مغلق أمام الصحافة، بحسب جدول برنامج اطّلعت عليه "بلومبرغ". ويُظهر البرنامج أن عشرات التنفيذيين من الشركات التركية يشاركون أيضًا في المؤتمر.

وقال شيمشك إنه قد ينظر في إلغاء مؤقت لبعض الزيادات الضريبية التي تُفرض مرتين سنويًا، والتي تُطبّق عادة في يوليو، كوسيلة للمساعدة في خفض التضخم، وفقًا للأشخاص.

وكانت الوزارة قد رفعت بعض تلك الضرائب، التي تؤثر بشكل كبير في معدلات التضخم خلال شهري يناير وفبراير، بشكل أكثر تواضعا في بداية العام.

