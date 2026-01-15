ارتفاع التضخم في السعودية إلى 2.1% مع تصاعد أسعار المطاعم والسلع المعمرة

18 حجم الخط

ارتفع معدل التضخم في السعودية خلال ديسمبر 2025 إلى 2.1% على أساس سنوي بعد أن لامس أدنى مستوى في 9 أشهر بالشهر السابق عند 1.9%، مدفوعا بارتفاع أسعار المطاعم والسلع المعمرة في الأساس.

جاء هذا الارتفاع رغم أن المجموعات ذات الوزن الأكبر في سلة مؤشر أسعار المستهلكين حافظت على وتيرتها المستقرة؛ إذ ثبت نمو مجموعة الأغذية والمشروبات، التي تستحوذ على الوزن الأعلى، عند 1.3%. كما تباطأ نمو أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء إلى 4.1% مقارنة بـ4.3% في نوفمبر، بينما استقر نمو مجموعة النقل دون تغيير، بحسب وكالة بلومبرج.

ضغوط صعودية من المطاعم والأثاث والأجهزة

في المقابل، شكّلت مجموعات أخرى عوامل ضغط صعودية على أسعار المستهلكين؛ إذ سجلت المطاعم وخدمات الإقامة نموًا نسبته 0.9% بعد انكماش في الشهر السابق، بينما انتقلت مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة من النطاق السلبي إلى نمو طفيف نسبته 0.1%، إلى جانب تسارع نمو مجموعة العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى إلى 7%.

وكان التضخم قد بدأ عام 2025 عند 1.6% في يناير وهو أدنى مستوى له خلال العام، قبل أن يبلغ ذروته في أغسطس، مسجلا أعلى مستوى في 25 شهرا، عقب تعديل أوزان سلة مؤشر أسعار المستهلكين، وشملت التعديلات خفض وزن مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز إلى 19.5%، ورفع وزن مجموعة الأغذية والمشروبات إلى 22%، ما أدى إلى إعادة توزيع تأثير المجموعات داخل المؤشر.

وفي إطار مساعي الحد من ضغوط الأسعار، اتخذت السعودية إجراءات تستهدف سوق الإسكان، إذ قرر مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أبريل الماضي فرض رسوم مرنة تصل إلى 10% سنويا على الأراضي البيضاء، بدلا من النسبة الثابتة السابقة البالغة 2.5%.

وشملت الرسوم للمرة الأولى العقارات الشاغرة، في خطوة تهدف إلى تحفيز المعروض السكني ضمن أكبر موجة إصلاح تنظيمي يشهدها القطاع منذ إطلاق رؤية السعودية 2030.

التضخم يتماشى مع التوقعات الحكومية والدولية

وتتسق قراءة شهر ديسمبر مع التوقعات الرسمية والدولية التي ترجح بقاء التضخم في المملكة ضمن نطاق معتدل خلال العامين الماضي والجاري، وتشير تقديرات الميزانية السعودية إلى بلوغ متوسط التضخم نحو 2.3% في 2025، مع توقع تراجعه إلى 2% في 2026، استنادا إلى افتراضات تعكس استقرار الأسعار وغياب ضغوط تضخمية حادة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.