اقتصاد

"دويتشه بنك" يرفع توقعاته لسعر الذهب في عام 2026

أسعار الذهب اليوم
رفع دويتشه بنك، توقعاته لسعر الذهب لعام 2026، معلنًا اليوم الأربعاء زيادة تقديره السابق من 4 آلاف دولار للأونصة إلى 4 آلاف و450 دولارا، وهي مراجعة تأتي بعد شهرين فقط من آخر تحديث.

توقعات أسعار الذهب 

وأوضحت المجموعة المصرفية الألمانية أن هذه المراجعة تعكس استقرار تدفقات الاستثمار والطلب القوي والمستمر من البنوك المركزية حول العالم.

وقالت المجموعة إنها تتوقع أن يتحرك الذهب خلال عام 2026 ضمن نطاق يتراوح بين 3 آلاف و950 دولارا و4 آلاف و950 دولارا للأونصة، مشيرة إلى أن الحد الأعلى يتجاوز بنحو 14% سعر عقود الذهب المستقبلية على «كوميكس» لشهر ديسمبر 2026.

وتأتي هذه المراجعة في وقت تواصل فيه مؤسسات مالية عالمية إعادة تقييم نظرتها لسوق الذهب، بدعم من توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية والضغوط المستمرة على العوائد الحقيقية. 

ورفعت بنوك كبرى مثل «مورجان ستانلي»، و«جاي بي مورجان»، و«جولدمان ساكس»، إضافةً إلى «بنك أوف أمريكا» توقعاتها لأسعار المعدن النفيس لعامي 2025 و2026.

وأشارت، إلى إمكانية وصول الذهب إلى مستويات تتراوح بين 4 آلاف و500 دولار و5 آلاف دولار خلال العامين المقبلين، وفق متوسط توقعات المؤسسات المالية.

سعر الجنيه الذهب بالصاغة صباح اليوم الأربعاء

بدلا من شرائه من المحال، طرق الاستثمار في الذهب من خلال الصناديق والبنوك والتطبيقات

وتشير تقديرات عدد من المحللين إلى أن استمرار تراجع العوائد الحقيقية، والتي قد تتحول إلى نطاق سلبي خلال 2026، قد يوفر دعما إضافيا لسعر الذهب، مع استمرار البنوك المركزية في تعزيز احتياطاتها من المعدن الأصفر.

