اليوم، انطلاق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالإسماعيلية

18 حجم الخط

تنطلق صباح اليوم الخميس، امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية في محافظة الإسماعيلية.

طلاب الشهادة الإبتدائية الأزهرية يؤدون الامتحانات في مادة القرآن الكريم

ويؤدي طلاب الشهادة الابتدائية امتحان القرآن الكريم، فيما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية امتحان مادتي الفقه، والورقة الأولى في مادة اللغة العربية بفرعي (النحو والصرف) وذلك تحت إشراف فضيلة الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية.

تطوير منظومة الامتحانات

ومن جانبه أكد الدكتور مؤمن الهواري رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية على حرص الأزهر الشريف، سنويًّا على تطوير منظومة الامتحانات، بما يضمن توفير بيئة تربوية آمنة ومحفزة، تلتزم بأعلى معايير العدالة والانضباط.

وضع امتحانات مناسبة لمستوى الطلاب

وألمح رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية إلى مراعاة الفروق الفردية للطلاب خلال وضع أسئلة الامتحانات حيث تم وضع أسئلة متنوعة وشاملة، تقيس مهارات الفهم والتحليل والاستيعاب، وتبتعد عن النمط التقليدي القائم على الحفظ فقط.

ودعا الطلاب والطالبات إلى التحلي بالثقة والجدية، مؤكدًا أن الاجتهاد والانضباط هما مفتاحا النجاح، متمنيًا لجميع الطلاب التوفيق والسداد. وشدد على ضرورة التواصل مع غرفة العمليات بالمنطقة أولًا بأول.

ومن جانبه قال الدكتور وجيه عبد الكريم، مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية هذا العام يبلغ 3600 طالب وطالبة على مستوى المنطقة، موزعين على 43 لجنة امتحانية، بينما يبلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 2620 طالبًا وطالبة على مستوى المنطقة، موزعين على 23 لجنة امتحانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.