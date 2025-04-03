طريقة عمل صينية الفراخ في الفرن بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل صينية الفراخ فى الفرن، الفراخ من أنواع اللحوم الشهيرة على مستوى العالم ويعشقها الكبار والصغار لمذاقها المميز وتقدم بطرق وأشكال متعددة.

وطريقة عمل صينية الفراخ فى الفرن، سهلة وبسيطة ويمكن تحضيرها بنكهات مختلفة حسب الرغبة حيث تتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل صينية الفراخ فى الفرن.

مكونات عمل صينية الفراخ فى الفرن:-

1 دجاجة كاملة مقطعة إلى 4 أو 8 قطع (حسب الرغبة)

2 حبة بطاطس مقطعة إلى شرائح

1 حبة بصل كبيرة مقطعة إلى شرائح

2 حبة فلفل رومي مقطعة إلى شرائح

2 حبة طماطم مقطعة إلى شرائح

4 فصوص ثوم مفرومة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زبدة

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة زعتر مجفف

1 ملعقة صغيرة كاري (اختياري)

1 ملعقة صغيرة كمون

عصير ليمونة واحدة

1 كوب ماء أو مرق دجاج

طريقة عمل صينية الفراخ فى الفرن:

لتتبيل الفراخ، في وعاء، ضعي قطع الفراخ وأضيفي الملح، الفلفل الأسود، البابريكا، الكمون، الزعتر، الكاري، الثوم المفروم، عصير الليمون، والزيت.

قلبي جيدًا واتركيها تتبل لمدة ساعة على الأقل (ويُفضل ليلة كاملة).

في صينية فرن، ضعي شرائح البطاطس، البصل، الفلفل الرومي، والطماطم، ثم رصي فوقها قطع الفراخ المتبلة.

اسكبي كوب الماء أو المرق في الصينية لتساعد في الطهي وإعطاء نكهة لذيذة.

سخني الفرن مسبقًا على درجة حرارة 200 مئوية.

غطي الصينية بورق الألمنيوم وأدخليها الفرن لمدة 45 دقيقة.

بعد ذلك، انزعي ورق الألمنيوم واتركي الفراخ تتحمر لمدة 15-20 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبيًا.

قدمي صينية الفراخ ساخنة بجانب الأرز الأبيض أو الخبز وسلطة الزبادي.

يمكنكِ إضافة الجزر والكوسا لمزيد من النكهة.

للحصول على نكهة غنية، استخدمي الزبدة بدلًا من الزيت.

يمكن دهن الفراخ بالقليل من الزبدة قبل التحمير لمزيد من القرمشة.

طريقة عمل صينية الفراخ فى الفرن

ولعمل الفراخ المشوية في البيت

مكونات عمل الفراخ المشوية:-

فرخة مقطعة 8 قطع

التتبيلة

راس ثوم مفرومة

عصير 4 ليمون

نصف كوب زبد

زعتر

ملح

فلفل اسود

بابريكا

رشة قرفة

ملعقة عسل أسود

ملعقة كبيرة صلصة طماطم

رشة زنجبيل

طريقة عمل الفراخ المشوية فى المنزل:

نحضر الفراخ ونغسلها جيدا ثم ننقعها فى محلول به ماء وملح وسكر وزنجبيل وقرفة وفلفل أسود وخل ودقيق، ونتركها لمدة نصف ساعة.

ثم نغسل الفراخ بالماء الجارى، ونصفيها

ثم نحضر بولة كبيرة وعميقة ونضع بها مكونات التتبيلة ونقلب جيدا، ثم ننقع الفراخ بها ونتركها لمدة ليلة كاملة أو 6 ساعات على الأقل.

ثم نحضر بولة كبيرة وعميقة ونضع بها مكونات التتبيلة ونقلب جيدا، ثم ننقع الفراخ بها ونتركها لمدة ليلة كاملة أو 6 ساعات على الأقل. ثم ننشل الفراخ من التتبيلة ونضعها على الشواية أو الجريل مع تقليبها من حين لآخر حتى تماما النضج، ويمكن وضعها في صينية وإدخالها الفرن حتى تمام النضج.

بعدها نحضر فحمة مشتعلة ونضعها فى طبق صغير ونضع الطبق فى صينية الفراخ ونضيف الزيت للفحم ثم نغطى الصينية لمدة ربع ساعة، ثم تقدم الفراخ بعدها.

ويمكن أيضا وضع الفراخ فى كيس حرارى وندخلها الفرن حتى تمام النضج.

وتقدم الفراخ المشوية ساخنة بجانب السلطة الخضراء وسلطة الطحينة والخبز أو الأرز حسب الرغبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.