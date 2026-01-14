الأربعاء 14 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب: تم إبلاغي بتوقف عمليات القتل والإعدامات في إيران

ترامب
ترامب
18 حجم الخط

إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تلقى إفادات عن توقف عمليات القتل في إيران، في إشارة إلى التطورات الأمنية والإنسانية المرتبطة بالأوضاع الداخلية هناك عقب الاحتجاجات، مؤكدًا أن هذه المعلومات ما زالت قيد المراجعة والتدقيق من قبل الجهات الأمريكية المختصة.

 

الرئيس الأمريكي: أنباء عن وقف الإعدامات في إيران وتعهد بعدم تنفيذ أحكام جديدة

وأوضح ترامب أنه تم إبلاغ الإدارة الأمريكية أيضًا بتوقف عمليات الإعدام في إيران، وبأن السلطات الإيرانية لن تُقدم على تنفيذ أي أحكام إعدام خلال المرحلة الحالية، معتبرًا أن هذه الخطوة، في حال تأكدت، تمثل تطورًا لافتًا في مسار التعامل مع الأزمة الداخلية المتصاعدة.

ترامب: واشنطن تتحقق من المعلومات الإيرانية بشأن القتل والإعدامات

وشدد الرئيس الأمريكي على أن بلاده ستتحقق من صحة هذه الأنباء بشكل كامل، مؤكدًا أن واشنطن تتعامل بحذر مع أي معلومات واردة من داخل إيران، خاصة في ظل التوترات الإقليمية والضغوط السياسية والأمنية المحيطة بالملف الإيراني.

في وقت سابق، قال الريس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة قد تعرف خلال 24 ساعة تقريبًا عدد القتلى في الاحتجاجات الجارية في إيران، في مؤشر على متابعة الإدارة الأمريكية الدقيقة للأحداث الميدانية في طهران.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تتابع الوضع في إيران لحظة بلحظة، مشددًا على أن الهدف هو تقييم تأثير الاحتجاجات على الاستقرار الداخلي للنظام الإيراني وعلى الأمن الإقليمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب إيران طهران الرئيس الأمريكى واشنطن الإدارة الامريكية السلطات الايرانية

مواد متعلقة

كبير مستشاري الرئيس الأمريكي: إدارة ترامب تدرس جميع السيناريوهات بشأن إيران

مراحل الضربة العسكرية ضد إيران التي يبحث عنها ترامب، خبير يرصد التصورات الأمريكية

تعزيزات عسكرية أمريكية غير مسبوقة بالشرق الأوسط وهذه خيارات ترامب ضد إيران

إعلام أمريكي: البنتاجون يخشى رد فعل إيران حال توجيه ترامب ضربة ضدها
ads

الأكثر قراءة

شوط أول سلبي بين مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا (صور)

أمم أفريقيا، استمرار التعادل السلبي بين مصر والسنغال بعد مرور 30 دقيقة

دفاع منتخب مصر يواصل الصمود أمام هجوم السنغال بعد 75 دقيقة

أمن الدقهلية يكشف غموض العثور على طفل نهشته الكلاب في أرض زراعية بنبروه

انخفاض الروص والأربو والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

منتخب مصر يخسر أمام السنغال بهدف ماني في نصف نهائي أمم أفريقيا

أول تعليق لـ حسام حسن بعد خسارة منتخب مصر أمام السنغال بأمم أفريقيا

مسئول إسرائيلي: إغلاق الأجواء احترازيًا فور تنفيذ أمريكا هجومها ضد إيران

خدمات

المزيد

سعر صرف الدولار أمام الليرة في مصرف سوريا المركزي بختام التعاملات

سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

ديربي لندن، أرقام مواجهات آرسنال وتشيلسي قبل نصف نهائي كأس كاراباو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية يحدد مسافة قصر الصلاة للمسافر بالكيلومتر

أمين الفتوى يوضح أسرارا جديدة عن رحلة الإسراء والمعراج (فيديو)

هل يجب على المرأة قضاء الصلوات بعد الطهارة من الحيض؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية