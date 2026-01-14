ترامب: تم إبلاغي بتوقف عمليات القتل والإعدامات في إيران

18 حجم الخط

إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تلقى إفادات عن توقف عمليات القتل في إيران، في إشارة إلى التطورات الأمنية والإنسانية المرتبطة بالأوضاع الداخلية هناك عقب الاحتجاجات، مؤكدًا أن هذه المعلومات ما زالت قيد المراجعة والتدقيق من قبل الجهات الأمريكية المختصة.

الرئيس الأمريكي: أنباء عن وقف الإعدامات في إيران وتعهد بعدم تنفيذ أحكام جديدة

وأوضح ترامب أنه تم إبلاغ الإدارة الأمريكية أيضًا بتوقف عمليات الإعدام في إيران، وبأن السلطات الإيرانية لن تُقدم على تنفيذ أي أحكام إعدام خلال المرحلة الحالية، معتبرًا أن هذه الخطوة، في حال تأكدت، تمثل تطورًا لافتًا في مسار التعامل مع الأزمة الداخلية المتصاعدة.

ترامب: واشنطن تتحقق من المعلومات الإيرانية بشأن القتل والإعدامات

وشدد الرئيس الأمريكي على أن بلاده ستتحقق من صحة هذه الأنباء بشكل كامل، مؤكدًا أن واشنطن تتعامل بحذر مع أي معلومات واردة من داخل إيران، خاصة في ظل التوترات الإقليمية والضغوط السياسية والأمنية المحيطة بالملف الإيراني.

في وقت سابق، قال الريس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة قد تعرف خلال 24 ساعة تقريبًا عدد القتلى في الاحتجاجات الجارية في إيران، في مؤشر على متابعة الإدارة الأمريكية الدقيقة للأحداث الميدانية في طهران.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تتابع الوضع في إيران لحظة بلحظة، مشددًا على أن الهدف هو تقييم تأثير الاحتجاجات على الاستقرار الداخلي للنظام الإيراني وعلى الأمن الإقليمي.

