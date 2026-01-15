الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

اليوم، جلسة محاكمة سائق متهم بدهس شاب في الزيتون

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
18 حجم الخط

تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس، محاكمة سائق سيارة ميكروباص، متهم بدهس شاب أثناء عبوره الطريق بأحد شوارع منطقة الزيتون ما أسفر عن مصرعه.


ووجهت النيابة العامة للمتهم تهم القتل الخطأ والقيادة برعونة وإهمال وعدم مراعاة اللوائح والقوانين مما تسبب في وفاة المجني عليه.


كان قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة تلقى إخطارًا من أحد المستشفيات باستقباله شابًّا توفي متأثرًا بإصابته في حادث سير بأحد شوارع المنطقة.


وبالفحص تبين أنه حال عبور طالب الطريق بمنطقة الزيتون صدمته سيارة مسرعة ما أسفر عن مصرعه وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

 

حوادث طرق المرورية

تعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يوميّ، وهي تتسبّب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسيّ على حدّة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه. تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة والغير معروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة منطقة الزيتون النيابة العامة أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

حادثان مأساويان في الدقهلية، جثة متحللة داخل ترعة ووفاة شخص إثر حادث سيارة
ads

الأكثر قراءة

حضري بنفسك سيروم القرنفل لتقوية الشعر وزيادة لمعانه

استمرار انخفاض درجات الحرارة، حالة الطقس اليوم الخميس

سعر الفاكهة اليوم الخميس، ارتفاع الجوافة وانخفاض كبير في الفراولة

تحذير من موجة برد قارس، انخفاض درجات الحرارة عرض مستمر، شبورة كثيفة تسيطر على الطرق، ورياح وأمطار على هذه المناطق

ارتفاع جميع الأصناف باستثناء الذرة، أسعار الزيت اليوم الخميس في الأسواق

انخفاض أسعار النفط أكثر من 2% بعد تصريحات ترامب بشأن إيران

محمد عبد القدوس، فنان ظلمته شهرة زوجته ونجله وعبد الحليم غنى له أطرف أغانيه

ترامب لفريقه للأمن القومي: أريد عملا عسكريا سريعا وحاسما ضد إيران

خدمات

المزيد

هل يتيح التجاري الدولي بطاقات ماستر كارد على تطبيق آبل باي؟

سعر صرف الدولار أمام الليرة في مصرف سوريا المركزي بختام التعاملات

سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 15 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 15 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 15 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية