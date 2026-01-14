مسئول إسرائيلي: إغلاق الأجواء احترازيًا فور تنفيذ أمريكا هجومها ضد إيران

18 حجم الخط

كشف مسؤول إسرائيلي رفيع، أن إسرائيل تعتزم إغلاق مجالها الجوي بشكل احترازي وفوري في حال نفذت الولايات المتحدة هجومًا عسكريًا ضد إيران-وفقا لما ذكرته قناة العربية، في خطوة تعكس مستوى القلق الأمني المرتفع من تداعيات أي مواجهة مباشرة بين واشنطن وطهران، وما قد يترتب عليها من ردود فعل إيرانية أو إقليمية واسعة.

قرار الإغلاق الجوي في إطار الاستعدادات القصوى

وأوضح المسؤول أن القرار يأتي ضمن خطة طوارئ شاملة أعدتها المؤسسات الأمنية الإسرائيلية تحسبًا لأي تصعيد مفاجئ، مؤكدًا أن إغلاق الأجواء الإسرائيلية يهدف إلى حماية الطيران المدني والعسكري ومنع أي مخاطر محتملة ناتجة عن صواريخ أو طائرات مسيرة قد تُطلق باتجاه إسرائيل أو تمر عبر أجوائها في سياق الردود الإيرانية المتوقعة.

وأشار إلى أن الجهات المختصة في إسرائيل تتابع التطورات لحظة بلحظة، وأن القرار سيتم تنفيذه فور التأكد من بدء أي عملية عسكرية أمريكية ضد إيران دون انتظار تطورات لاحقة.

مخاوف إسرائيلية من ردود إيرانية مباشرة وغير مباشرة

وبحسب التقديرات الأمنية الإسرائيلية، فإن أي هجوم أمريكي على إيران قد يدفع طهران إلى الرد عبر عدة مسارات، سواء بشكل مباشر أو من خلال حلفائها في المنطقة، ما يرفع منسوب التهديد على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، ويجعل المجال الجوي هدفًا حساسًا يتطلب إغلاقه بشكل استباقي.

وترى إسرائيل أن السيناريو الأخطر يتمثل في استخدام إيران أو أطراف مرتبطة بها صواريخ بعيدة المدى أو مسيّرات قد تعبر أجواء دول مجاورة، وهو ما يستدعي تقليص حركة الطيران إلى الحد الأدنى.

تنسيق أمني في إسرائيل مع واشنطن واستعداد للجبهة الداخلية

المسؤول الإسرائيلي أكد أن هناك تنسيقًا أمنيًا عالي المستوى مع الولايات المتحدة، يشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية وتقديرات الموقف، مشيرًا إلى أن إسرائيل لا تشارك في أي قرار أمريكي بالهجوم، لكنها تستعد للتعامل مع نتائجه المحتملة.

وأضاف أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية وضعت في حالة جاهزية متقدمة، مع مراجعة خطط الدفاع الجوي، وتعزيز منظومات الاعتراض، إلى جانب رفع مستوى التنبيهات للمرافق الحيوية والمطارات.

تأثيرات محتملة على حركة الطيران والاقتصاد حال توجيه أمريكا ضربة لإيران

إغلاق الأجواء الإسرائيلية، ولو لفترة مؤقتة، من شأنه أن يؤدي إلى تعطيل حركة الطيران الدولية من وإلى إسرائيل، في وقت تشهد فيه المنطقة بالفعل إلغاءات متزايدة للرحلات من قبل شركات طيران أجنبية نتيجة التوترات الأمنية.

خبراء اقتصاديون إسرائيليون حذروا من أن استمرار حالة عدم الاستقرار قد يترك أثرًا مباشرًا على قطاعات السياحة والنقل والتجارة، خصوصًا إذا طال أمد التصعيد أو توسعت رقعته جغرافيًا.

تأتي هذه التصريحات في ظل مؤشرات متزايدة على اقتراب مواجهة أمريكية إيرانية، مع تأكيد مسؤولين أمريكيين أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، مقابل تحذيرات إيرانية من رد قاسٍ على أي هجوم يستهدف أراضيها أو مصالحها.

إعلان إسرائيل نيتها إغلاق أجوائها يعكس إدراكًا عميقًا لحساسية المرحلة، واستعدادًا لأسوأ السيناريوهات في منطقة باتت تقف على حافة تصعيد واسع قد تتداخل فيه الجبهات والردود.

