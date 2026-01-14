الأربعاء 14 يناير 2026
خارج الحدود

إيطاليا وبولندا تحثان رعاياهما على مغادرة إيران فورًا

إيطاليا وبولندا تحثان
إيطاليا وبولندا تحثان رعاياهما على مغادرة إيران فورًا، فيتو
إيران، حثت الحكومة الإيطالية مواطنيها الموجودين في إيران على مغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن، على خلفية ارتفاع احتمالات التصعيد العسكري الأمريكي ضد طهران.

تحذيرات إيطالية بسبب حالة التوتر بين أمريكا وإيران

وجاءت التحذيرات الإيطالية في ضوء تطورات متسارعة مرتبطة بالتوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وما قد يترتب عليها من تداعيات مباشرة داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك اضطرابات أمنية أو قيود مفاجئة على حركة السفر والمطارات.

وأكدت وزارة الخارجية الإيطالية أن السفارة تتابع الأوضاع الإيرانية عن كثب، داعية المواطنين إلى تجنب التجمعات العامة والالتزام بأقصى درجات الحذر إلى حين مغادرة البلاد، مع التشديد على أن القدرة القنصلية على تقديم المساعدة قد تتأثر في حال تفاقم الأزمة.

بولندا تطالب رعاياها بمغادرة إيران فورًا وتحذر من صعوبة الإجلاء لاحقًا

من جهتها، أصدرت بولندا تحذيرًا أكثر حدة، دعت فيه رعاياها إلى مغادرة إيران فورًا ودون تأخير، معتبرة أن التطورات الحالية قد تؤدي إلى إغلاق الأجواء أو تعطيل حركة الطيران بشكل مفاجئ.
وأوضحت الخارجية البولندية أن استمرار وجود المواطنين في إيران يحمل مخاطر متزايدة، خاصة في ظل الحديث عن احتمالات ردود عسكرية متبادلة قد تجعل عمليات الإجلاء لاحقًا معقدة أو مستحيلة.

وأضافت أن البعثات الدبلوماسية البولندية تعمل على تقديم الإرشادات اللازمة للرعايا، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن القرار الأسرع بالمغادرة هو الخيار الأكثر أمانًا في هذه المرحلة الحساسة.

