إيطاليا وبولندا تحثان رعاياهما على مغادرة إيران فورًا

18 حجم الخط

إيران، حثت الحكومة الإيطالية مواطنيها الموجودين في إيران على مغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن، على خلفية ارتفاع احتمالات التصعيد العسكري الأمريكي ضد طهران.

تحذيرات إيطالية بسبب حالة التوتر بين أمريكا وإيران

وجاءت التحذيرات الإيطالية في ضوء تطورات متسارعة مرتبطة بالتوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وما قد يترتب عليها من تداعيات مباشرة داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك اضطرابات أمنية أو قيود مفاجئة على حركة السفر والمطارات.

وأكدت وزارة الخارجية الإيطالية أن السفارة تتابع الأوضاع الإيرانية عن كثب، داعية المواطنين إلى تجنب التجمعات العامة والالتزام بأقصى درجات الحذر إلى حين مغادرة البلاد، مع التشديد على أن القدرة القنصلية على تقديم المساعدة قد تتأثر في حال تفاقم الأزمة.

بولندا تطالب رعاياها بمغادرة إيران فورًا وتحذر من صعوبة الإجلاء لاحقًا

من جهتها، أصدرت بولندا تحذيرًا أكثر حدة، دعت فيه رعاياها إلى مغادرة إيران فورًا ودون تأخير، معتبرة أن التطورات الحالية قد تؤدي إلى إغلاق الأجواء أو تعطيل حركة الطيران بشكل مفاجئ.

وأوضحت الخارجية البولندية أن استمرار وجود المواطنين في إيران يحمل مخاطر متزايدة، خاصة في ظل الحديث عن احتمالات ردود عسكرية متبادلة قد تجعل عمليات الإجلاء لاحقًا معقدة أو مستحيلة.

وأضافت أن البعثات الدبلوماسية البولندية تعمل على تقديم الإرشادات اللازمة للرعايا، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن القرار الأسرع بالمغادرة هو الخيار الأكثر أمانًا في هذه المرحلة الحساسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.