أكسيوس: إمكانية شن الولايات المتحدة ضربات جوية ضد إيران قائمة

18 حجم الخط

قال موقع «أكسيوس» الأمريكي نقلا عن مصادر، إن إمكانية شن الولايات المتحدة ضربات جوية ضد إيران قائمة.

ووفقا لـ أكسيوس، فأن إسرائيل شاركت الولايات المتحدة في تقييمها بأن الأمن الإيراني قتل ما لا يقل عن 5000 متظاهر.

وأضافت أكسيوس: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تحدث مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لمناقشة الوضع في إيران والرد الأمريكي المحتمل.

تفعيل أجهزة تشويش GPS في أجزاء من إيران والعراق

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق من اليوم، بأنه تم تفعيل أجهزة تشويش نظام تحديد المواقع العالمي GPS في أجزاء من إيران والعراق، وذلك حسبما أوردت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

بلدية ديمونة الإسرائيلية تفتح جميع الملاجئ العامة

كما أفاد إعلام إسرائيلي، بأن بلدية ديمونة تفتح جميع الملاجئ العامة في المدينة وسط التوترات مع إيران.

وأضاف إعلام إسرائيلي، خلال تصريحات أوردتها "القاهرة الإخبارية"، أنه تم فتح الملاجئ في ديمونة يأتي تحسبا لهجوم أمريكي محتمل على الأراضي الإيرانية.

وصباح اليوم، أفادت وكالة أنباء "رويترز"، بأن إيران تهدد بقصف القواعد العسكرية الأمريكية حال تعرضها لهجوم من الولايات المتحدة.

وأفاد مسؤول إيراني كبير لوكالة "رويترز"، بأنه تم توقف التواصل المباشر بين واشنطن وطهران في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معلقا: طلبنا من دول المنطقة وقف التصعيد العسكري الأمريكي.

تقديرات إسرائيلية بأن الهجوم الأمريكي على إيران مسألة وقت

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن أن هناك تقديرات إسرائيلية بأن الهجوم الأمريكي على إيران مسألة وقت.

ترقب فى الشرق الأوسط مع تصاعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتفعيل الخيار العسكري ضد طهران

وفي نفس السياق، يسود الترقّب أجواء الشرق الأوسط مع تصاعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتفعيل الخيار العسكري ضد طهران، في ظل احتجاجات بدأت بدوافع اقتصادية قبل أن تتطوّر تدريجيًا إلى مطالب ذات طابع سياسي، تشهدها إيران منذ أكثر من أسبوعين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.