إعلام أمريكي: البنتاجون يخشى رد فعل إيران حال توجيه ترامب ضربة ضدها

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن مصدر مقرب من الإدارة الأمريكية، أن البنتاجون يخشى من ردود فعل محتملة من طهران في حال تفاقمت الأوضاع.، بعد ضربة أمريكية محتملة على إيران.

كما أشارت إلى أن الولايات المتحدة سحبت طائرات وسفنا وأفرادا من منطقة الشرق الأوسط إلى البحر الكاريبي قبل تنفيذ عملية فنزويلا.

ردود فعل محتملة من طهران حال تفاقمت الأوضاع

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أفاد المصدر بأن الإدارة "لا تمتلك قوات كافية في المنطقة لشن ضربة واسعة النطاق دون التعرض لمخاطر انتقامية"، مضيفا: "اضطررنا إلى حرمان القيادة المركزية الأمريكية من جزء كبير من قواتها لتوفير الدعم في فنزويلا".

وأشارت الصحيفة إلى أن حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر. فورد"، التي كانت قد وصلت إلى البحر المتوسط صيف عام 2025، نقلت في نوفمبر إلى حوض الكاريبي ولا تزال هناك حتى الآن. كما أن حاملتي الطائرات "يو إس إس جورج واشنطن" و"يو إس إس أبراهام لينكولن" موجودتان حاليا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ولا توجد لدى القيادة المركزية الأمريكية خطط لإرسال "إبراهام لينكولن" إلى الشرق الأوسط.

وأضافت "واشنطن بوست" أن صحيفة "بوليتيكو" كانت قد ذكرت سابقا أن غياب وجود عسكري أمريكي ملموس في المنطقة يقلل بشكل كبير من خيارات إدارة الرئيس دونالد ترامب في اللجوء إلى القوة ضد إيران.

خيارات إدارة الرئيس دونالد ترامب في اللجوء إلى القوة ضد إيران

وأشارت "واشنطن بوست" أيضا إلى أن الاحتجاجات في إيران بدأت في 29 ديسمبر بعد تدهور حاد في قيمة الريال الإيراني، وسرعان ما امتدّت إلى معظم المدن الكبرى، حيث أعلنت السلطات مقتل نحو 40 عنصرا من قوات الأمن.

ومنذ 8 يناير، ووفق تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ظهر بين المحتجين مسلحون وصفهم بـ"الإرهابيين"، متهما إسرائيل والولايات المتحدة بتنظيم الاضطرابات.

كما لفتت الصحيفة إلى أن ترامب كان قد حذر سابقا من أنه يدرس جديا استخدام القوة العسكرية ضد إيران.

