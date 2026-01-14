الأربعاء 14 يناير 2026
حوادث

الأمن يكشف ملابسات غرق طفلة إثيوبية داخل حمام سباحة بكمبوند في أكتوبر

مديرية أمن الجيزة
مديرية أمن الجيزة
تواصل أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودها المكثفة لكشف ملابسات واقعة وفاة طفلة تحمل الجنسية الإثيوبية، غرقًا داخل حمام سباحة بأحد الكمبوندات السكنية بدائرة قسم شرطة أكتوبر.

وكان اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مدير أمن الجيزة، قد تلقى إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد بمصرع طفلة داخل حمام سباحة بدائرة القسم. 

وعلى الفور، وجه العميد أحمد نجم، رئيس قطاع أكتوبر، بتكليف المقدم محمد راغب، رئيس مباحث أكتوبر أول، والقوة المرافقة له، بالانتقال إلى موقع البلاغ والفحص.

وكشفت التحريات الأولية أن الطفلة لقيت مصرعها أثناء لهوها داخل الكمبوند، ويرجح أنها قفزت داخل حمام السباحة ما أدى إلى غرقها. 

ويجري فريق بحث من رجال المباحث جمع التحريات والمعلومات اللازمة، إلى جانب تفريغ كاميرات المراقبة داخل الكمبوند، للوقوف على أسباب الحادث والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

txt

مديرية أمن الجيزة 6 أكتوبر مباحث الجيزة اخبار الحوادث - وزارة الداخلية
