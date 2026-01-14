الأمن يكشف ملابسات غرق طفلة إثيوبية داخل حمام سباحة بكمبوند في أكتوبر

18 حجم الخط

تواصل أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودها المكثفة لكشف ملابسات واقعة وفاة طفلة تحمل الجنسية الإثيوبية، غرقًا داخل حمام سباحة بأحد الكمبوندات السكنية بدائرة قسم شرطة أكتوبر.

وكان اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مدير أمن الجيزة، قد تلقى إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد بمصرع طفلة داخل حمام سباحة بدائرة القسم.

وعلى الفور، وجه العميد أحمد نجم، رئيس قطاع أكتوبر، بتكليف المقدم محمد راغب، رئيس مباحث أكتوبر أول، والقوة المرافقة له، بالانتقال إلى موقع البلاغ والفحص.

وكشفت التحريات الأولية أن الطفلة لقيت مصرعها أثناء لهوها داخل الكمبوند، ويرجح أنها قفزت داخل حمام السباحة ما أدى إلى غرقها.

ويجري فريق بحث من رجال المباحث جمع التحريات والمعلومات اللازمة، إلى جانب تفريغ كاميرات المراقبة داخل الكمبوند، للوقوف على أسباب الحادث والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.