ختام ملتقى حرفة المكرمية بمركز شباب ميت محسن في الدقهلية

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، من خلال الإدارة العامة للشباب – أندية الفتاة والمرأة، اليوم، فعاليات اليوم الختامي للملتقى الحرفي لتعليم المشغولات اليدوية «حرفة المكرمية» بمركز شباب ميت محسن التابع لإدارة شباب ميت غمر، تحت شعار «جميلة»، وذلك ضمن خطة أندية الفتاة والمرأة بالإدارة العامة للشباب بالدقهلية.

ختام ملتقى «حرفة المكرمية» بمركز شباب ميت محسن

شهد الملتقى حضور منى ممدوح منسق أندية الفتاة والمرأة بالإدارة العامة للشباب بالدقهلية، وحسن أحمد حسن رئيس قسم الشباب، ومحمد جمال من قسم الشباب، والمدربة مها محمود حامد، ومايسة مصطفى شرف المدير التنفيذي لمركز شباب ميت محسن، وعلاء محمد الهنداوي رئيس مجلس إدارة المركز.

تنفيذ ورشة تدريبية متخصصة في فن المكرمية،

وتضمنت الفعاليات تنفيذ ورشة تدريبية متخصصة في فن المكرمية، أحد فنون الأشغال اليدوية التي تعتمد على استخدام العقد اليدوية في تشكيل المنسوجات وإنتاج أشكال فنية متعددة. ويُعد هذا الفن من الفنون التراثية التي يعود تاريخها إلى القرن الثالث عشر، حيث استخدمه النساجون العرب في تزيين الحواف والزخارف، كما عرفته الحضارة الصينية لاحقًا في عدد من التطبيقات الفنية.

إكساب الفتيات والسيدات المشاركات مهارات يدوية

وهدفت الورشة إلى إكساب الفتيات والسيدات المشاركات مهارات يدوية يمكن تحويلها إلى مشروعات صغيرة منخفضة التكلفة، فضلًا عن تنمية الهوايات الإبداعية، وتعزيز ثقافة الاستفادة من الخامات البيئية المتاحة في البيئة المصرية وتوظيفها بشكل اقتصادي في إنتاج مشغولات يدوية متنوعة.

كما تناولت الورشة التعريف بعدد من عقد المكرمية الأساسية والمتقدمة، من بينها العقدة النصفية، العقدة المربعة، العقدة الحلزونية، عقدة القرنفل، عقدة التجميع، عقدة رأس لارك، وغيرها، إلى جانب استعراض أهم المجالات التي يدخل فيها فن المكرمية، مثل شماعات النباتات، الإكسسوارات، الملابس، الأباجورات، أغطية النوافذ، والتعليقات الجدارية.

فتح آفاق جديدة للعمل والإنتاج

وفي ختام الملتقى، أعربت المشاركات عن رضاهن الكامل عن مستوى التدريب والمحتوى العملي، مؤكدات أن الورشة أسهمت في تعريفهن بأساسيات فن المكرمية وتطبيقاته المختلفة، وفتحت أمامهن آفاقا جديدة للعمل والإنتاج.

ويأتي تنفيذ الملتقى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وبتوجيهات الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وبإشراف طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، وعصام رمضان مدير الإدارة العامة للشباب، وأشرف عبد الحميد وكيل الإدارة.

