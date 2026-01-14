جماهير الدقهلية بمراكز الشباب والأندية لمساندة منتخب مصر في مواجهة السنغال (صور)

18 حجم الخط

فتحت مراكز الشباب والأندية الرياضية بمحافظة الدقهلية، على مستوى 19 إدارة فرعية، أبوابها أمام الشباب والمواطنين، مساء اليوم الأربعاء، اعتبارًا من الساعة السابعة مساءً، لمتابعة ومساندة منتخب مصر الوطني لكرة القدم في مواجهته المرتقبة أمام منتخب السنغال، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليًا بالمغرب، في مشهد وطني يعكس روح الانتماء والدعم الشعبي.

مراكز. شباب الدقهلية تستقبل المواطنين لدعم المنتخب المصري أمام السنغال

وتُقام المباراة على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية، وسط حالة من الترقب والحماس الجماهيري الكبير، في ظل الآمال المعقودة على الفراعنة لمواصلة مشوارهم نحو اللقب القاري.

ويُعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بكأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، متقدمًا على منتخبي الكاميرون وغانا، وهو ما يعكس التاريخ العريق والمكانة الكبيرة التي يحظى بها المنتخب الوطني على الساحة الأفريقية.

أنهت مراكز الشباب والأندية الرياضية بمحافظة الدقهلية كافة الاستعدادات

وفي هذا الإطار، أنهت مراكز الشباب والأندية الرياضية بمحافظة الدقهلية كافة الاستعدادات الفنية والتنظيمية، من خلال تجهيز الشاشات العملاقة، وتنظيم ساحات المشاهدة، وتطبيق الإجراءات التنظيمية والأمنية اللازمة، بما يضمن توفير أجواء آمنة وحضارية تليق بالجماهير وتدعم الروح الرياضية الإيجابية.

مساندة المنتخب الوطني في هذه المرحلة الفارقة تمثل واجبا وطنيا

وأكد الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، أن مساندة المنتخب الوطني في هذه المرحلة الفارقة تمثل واجبا وطنيا، مشيرا إلى أن التفاف الجماهير حول منتخبها يعكس وعي الشعب المصري وقوة انتمائه، ويسهم في رفع الروح المعنوية للاعبين داخل الملعب.

ترسيخ قيم الانتماء والمشاركة الإيجابية

وأضاف وكيل الوزارة أن فتح مراكز الشباب أمام المواطنين لمتابعة المباريات يأتي في إطار رؤية وزارة الشباب والرياضة الهادفة إلى تعزيز الدور المجتمعي لمراكز الشباب، وترسيخ قيم الانتماء والمشاركة الإيجابية، وتحويل هذه المؤسسات إلى منصات وطنية جامعة في المناسبات الرياضية الكبرى.

الاستثمار في الشباب وبناء جيل واع

وتقام هذه الفعاليات تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ووفقا لتوجيهات القيادة السياسية الداعمة للشباب والرياضة، وبدعم من اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، تأكيدا على أهمية الاستثمار في الشباب وبناء جيل واع قادر على المشاركة الفعالة في مسيرة التنمية الوطنية.

