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محافظات

سيدات القومي للمرأة بالإسماعيلية يصنعن مشغولات يدوية صديقة للبيئة (فيديو)

جانب من فعاليات المعرض،
جانب من فعاليات المعرض، فيتو

أجرت "فيتو" قبل قليل بثا مباشرا لتغطية فعاليات المعرض الذى نظَّمة المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية معرضًا مميزًا للحرف اليدوية والمشغولات البيئية، داخل الكلية.

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وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف لبنى ذكي مقررة فرع المجلس بالإسماعيلية. 

عروضات مميزة بالمعرض

وشهد المعرض حضورًا وتفاعلًا لافتًا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، حيث تنوعت المعروضات بين أعمال الديكوباج، إعادة تدوير مخلفات المصانع، السجاد والكليم المنسوج على النول، المنتجات المنزلية، المفروشات، الشنط اليدوية (الهاند ميد)، وأعمال الخرز، والتي عكست جميعها مفاهيم الاستدامة والإبداع في استغلال الخامات البيئية. 

 

جانب من فعاليات المعرض، فيتو
جانب من فعاليات المعرض، فيتو
جانب من فعاليات المعرض، فيتو
جانب من فعاليات المعرض، فيتو
جانب من فعاليات المعرض، فيتو
جانب من فعاليات المعرض، فيتو

أبرز الحضور خلال فعاليات المعرض 

وكان قد شارك في افتتاح المعرض نخبة من القيادات الجامعية وأعضاء المجلس، من بينهم: الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة عبير هجرس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة أميرة جمال، أستاذ ورئيس القسم، قسم الصحة العامة وطب المجتمع والبيئة وطب الصناعات، الدكتورة نهى أبوبكر أستاذ مساعد الصحة العامة والطب الوقائي والاجتماعي، والدكتور نادر النمر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة سمة عثمان منسقة المؤتمر. 

جانب من فعاليات المعرض، فيتو
جانب من فعاليات المعرض، فيتو
جانب من فعاليات المعرض، فيتو
جانب من فعاليات المعرض، فيتو
جانب من فعاليات المعرض، فيتو
جانب من فعاليات المعرض، فيتو
جانب من فعاليات المعرض، فيتو
جانب من فعاليات المعرض، فيتو

مد المعرض نظرا لاقبال الحضور 

ومن جانبها، أكدت لبنى زكي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة فى محافظة الإسماعيلية، أنه نظرًا للإقبال الكبير واستحسان الزائرين، تقرر مد المعرض ليومي الأربعاء والخميس المقبلين؛ تلبية لرغبة الجمهور في الاستفادة من التجربة الملهمة التي تجمع بين الفن والحفاظ على البيئة.

ويأتي هذا المعرض تأكيدًا لدور المجلس القومي للمرأة في دعم الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة، ونشر ثقافة الوعي البيئي بين فئات المجتمع المختلفة. 

جانب من فعاليات المعرض، فيتو
جانب من فعاليات المعرض، فيتو
جانب من فعاليات المعرض، فيتو
جانب من فعاليات المعرض، فيتو

وأشارت زكى إلى أن مثل هذه المعارض تتيح الفرصة للسيدات لخلق مزيدا من التمكين الاقتصادي لهن، بالإضافة خلق فرص تسويقية جديدة. 
 

جانب من فعاليات المعرض، فيتو
جانب من فعاليات المعرض، فيتو
جانب من فعاليات المعرض، فيتو
جانب من فعاليات المعرض، فيتو

 

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