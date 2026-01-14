حسام عبد المجيد يغيب عن منتخب مصر حال التأهل لنهائي أمم أفريقيا

18 حجم الخط

تأكد غياب حسام عبد المجيد مدافع منتخب مصر عن تشكيلة الفراعنة في نهائي أمم أفريقيا حال الفوز في مباراة نصف النهائي الجارية الآن أمام أسود التيرانجا، والتأهل لنهائي أمم إفريقيا 2025، وذلك بعد حصول اللاعب على الإنذار الثاني في مباراة السنغال، ليتأكد إيقافه في المباراة القادمة.

تشكيل منتخب مصر أمام السنغال

ضم تشكيل منتخب مصر أمام السنغال كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان حمدي، حمدي فتحي، إمام عاشور.

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش.

فيما يتواجد على دكة بدلاء منتخب مصر ضد السنغال، كلا من أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، أحمد عيد، محمد إسماعيل، خالد صبحي، محمود صابر، محمد شحاتة، إبراهيم عادل، مهند لاشين، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، مصطفى فتحي، أسامة فيصل، صلاح محسن، مصطفى محمد.

منتخب مصر، فيتو

تشكيل السنغال ضد مصر في أمم أفريقيا 2025

فيما بدأ منتخب السنغال مباراته ضد المنتخب المصري في نصف نهائي أمم أفريقيا 2025 بتشكيل ضم كلا من:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: كريبان دياتا - كوليبالي - موسى نياكاتي - الحاج مالك ضيوف

خط الوسط: إيليمان ندياي - إدريسا جاي - بابي جاي- لامين كامارا

خط الهجوم: ساديو ماني - جاكسون

