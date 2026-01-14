الأربعاء 14 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب مصر في مواجهة ثأرية أمام السنغال اليوم بنصف نهائي أمم إفريقيا

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو
18 حجم الخط

يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء، مواجهة من العيار الثقيل أمام منتخب السنغال، في الدور نصف النهائي ببطولة أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب وتختتم فعالياتها يوم 18 يناير الجاري.

 

مواجهة ثأرية للفراعنة 

مباراة اليوم تحمل طابع ثأري لـمنتخب مصر في مواجهة أسود التيرانجا، خاصة أن الأخير حرم الفراعنة من التتويج بلقب أمم إفريقيا في نسخة أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون، بعدما تغلب عليه في المباراة النهائية بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، كما أن منتخب السنغال حرم الفراعنة أيضًا من التأهل لمونديال قطر 2022، عندما تغلب عليه في المباراة الإياب في السنغال بهدف نظيف وهي نفس نتيجة الذهاب لصالح مصر، ليحتكم الفريقين إلى ركلات الترجيح، وينجح السنغاليون بركلات الترجيح للمرة الثانية، في انتزاع بطاقة التأهل لمونديال قطر.

لذلك فإن منتخب مصر بقيادة مديره الفني حسام حسن، يدخل مباراته اليوم أمام السنغال بدوافع كبيرة، وهي الثأر من المنتخب السنغالي والإطاحة به خارج منافسات أمم إفريقيا، ومواصلة الطريق إلى المباراة النهائية لتحقيق حلم التتويج باللقب الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخ الفراعنة.

منتخب السنغال، فيتو
منتخب السنغال، فيتو

السنغال يحلم بالنجمة الثانية

في المقابل، يدخل منتخب السنغال مباراته أمام منتخب مصر متسلحا بكتيبة من النجوم يتقدمهم ساديو ماني مهاجم النصر السعودي، وزميل محمد صلاح السابق في فريق ليفربول الإنجليزي، إلى جانب إسماعيلا سار جناح كريستال بالاس الإنجليزي، والظهير الأيمن كريبين دياتا لاعب موناكو الفرنسي.

ويطمح أسود التيرانجا للفوز على الفراعنة والتأهل للمباراة النهائية بحثًا عن تحقيق الحلم والتتويج بالبطولة للمرة الثانية في تاريخه، خاصة أنه يحمل في سجل مشاركاته في الكان لقبًا واحدًا انتزعه من منتخب مصر نسخة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

 

موعد مباراة مصر والسنغال 

وتقام مباراة منتخب مصر ضد السنغال، اليوم الأربعاء 14 يناير الجاري على ملعب طنجة الكبير، وتنطلق صافرتها في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

وتنقل مباراة مصر والسنغال عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات بطولة أمم أفريقيا 2025.

ويتم بث مباراة مصر والسنغال عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم منتخب السنغال أمم أفريقيا 2025 أسود التيرانجا نصف نهائي كاس الامم الافريقية مصر ضد السنغال حسام حسن

مواد متعلقة

منتخب مصر ينهي استعداداته لمواجهة السنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا (صور)

استفزاز جديد من منتخب السنغال في المران الختامي قبل مواجهة مصر بأمم أفريقيا

هطول أمطار غزيرة على مران منتخب مصر بطنجة قبل مواجهة السنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

"أوبتا" تصدم الفراعنة: السنغال الأوفر حظًا للوصول لنهائي أمم أفريقيا
ads

الأكثر قراءة

حالة الطقس اليوم، خريطة سقوط الأمطار وموقف القاهرة

حملات أمنية تضبط 166 سلاحا ناريا و29 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

حالة الطقس اليوم، الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة بالبحرين وخليج السويس

مصرع 22 شخصا على الأقل وإصابة 30 آخرين في سقوط رافعة على قطار بتايلاند (فيديو)

ارتفاع العباد وانخفاض الذرة، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 14 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

طريقة عمل صوص الشيكولاتة الاقتصادي في خطوات بسيطة

تيموثي بوسفيلد يسلم نفسه لـ الشرطة الأمريكية بعد إدانته في قضية اعتداء جنسي على طفل

خدمات

المزيد

سعر طن الأرز عريض الحبة في السوق اليوم الثلاثاء

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

يامال الأول.. أكثر 10 قمصان للاعبين مبيعا في العالم 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 14 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 14 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 14 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية