منتخب مصر في مواجهة ثأرية أمام السنغال اليوم بنصف نهائي أمم إفريقيا

يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء، مواجهة من العيار الثقيل أمام منتخب السنغال، في الدور نصف النهائي ببطولة أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب وتختتم فعالياتها يوم 18 يناير الجاري.

مواجهة ثأرية للفراعنة

مباراة اليوم تحمل طابع ثأري لـمنتخب مصر في مواجهة أسود التيرانجا، خاصة أن الأخير حرم الفراعنة من التتويج بلقب أمم إفريقيا في نسخة أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون، بعدما تغلب عليه في المباراة النهائية بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، كما أن منتخب السنغال حرم الفراعنة أيضًا من التأهل لمونديال قطر 2022، عندما تغلب عليه في المباراة الإياب في السنغال بهدف نظيف وهي نفس نتيجة الذهاب لصالح مصر، ليحتكم الفريقين إلى ركلات الترجيح، وينجح السنغاليون بركلات الترجيح للمرة الثانية، في انتزاع بطاقة التأهل لمونديال قطر.

لذلك فإن منتخب مصر بقيادة مديره الفني حسام حسن، يدخل مباراته اليوم أمام السنغال بدوافع كبيرة، وهي الثأر من المنتخب السنغالي والإطاحة به خارج منافسات أمم إفريقيا، ومواصلة الطريق إلى المباراة النهائية لتحقيق حلم التتويج باللقب الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخ الفراعنة.

منتخب السنغال، فيتو

السنغال يحلم بالنجمة الثانية

في المقابل، يدخل منتخب السنغال مباراته أمام منتخب مصر متسلحا بكتيبة من النجوم يتقدمهم ساديو ماني مهاجم النصر السعودي، وزميل محمد صلاح السابق في فريق ليفربول الإنجليزي، إلى جانب إسماعيلا سار جناح كريستال بالاس الإنجليزي، والظهير الأيمن كريبين دياتا لاعب موناكو الفرنسي.

ويطمح أسود التيرانجا للفوز على الفراعنة والتأهل للمباراة النهائية بحثًا عن تحقيق الحلم والتتويج بالبطولة للمرة الثانية في تاريخه، خاصة أنه يحمل في سجل مشاركاته في الكان لقبًا واحدًا انتزعه من منتخب مصر نسخة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

موعد مباراة مصر والسنغال

وتقام مباراة منتخب مصر ضد السنغال، اليوم الأربعاء 14 يناير الجاري على ملعب طنجة الكبير، وتنطلق صافرتها في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

وتنقل مباراة مصر والسنغال عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات بطولة أمم أفريقيا 2025.

ويتم بث مباراة مصر والسنغال عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

