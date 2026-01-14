الأربعاء 14 يناير 2026
الدقهلية تنهي استعداداتها لبدء امتحانات الشهادة الإعدادية غدًا الخميس

وكيل تعليم الدقهلية،
وكيل تعليم الدقهلية، فيتو
أعلن المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، عن انتهاء  الاستعدادات والترتيبات النهائية لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية (العربي واللغات) للعام الدراسي 2025/2026، والتي من المقرر أن تبدأ صباح غدٍ الخميس الموافق 15 يناير 2026.

الرشيدي: الدقهلية تنهي استعداداتها لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية غدًا الخميس

 

وصرح "الرشيدي" أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية والمديريات الفرعية في حالة انعقاد دائم لمتابعة سير اللجان لحظة بلحظة في لجان الامتحانات، مشددًا على توفير سبل الراحة للطلاب بمرحلة الشهادة الاعدادية وتهيئة المناخ الملائم لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر، مع الالتزام التام بالقرارات الوزارية المنظمة (قرار 313 لسنة 2011 وقرار 137 لسنة 2024).

 

المواد الامتحانية غدا لطلاب الشهادة الإعدادية 


ويؤدي الطلاب في اليوم الأول غدًا الخميس الاختبارات التالية مادة التربية الدينية: (9:00 ص – 10:30 ص) ومادة الحاسب الآلي: (10:45 ص – 11:45 ص) ومادة التربية الفنية: (12:00 ظ – 2:00 ظ).

 

ضرورة التواجد الميداني

وأكد وكيل الوزارة على مديري الإدارات التعليمية بضرورة التواجد الميداني، والتأكد من نظافة اللجان وإضاءتها، وتطبيق إجراءات الأمن والسلامة، ومنع أي محاولات للغش بكل حزم لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

كما تمنى المهندس محمد فؤاد الرشيدي التوفيق والنجاح لجميع أبنائه الطلاب في المحافظة، مؤكدًا أن المديرية تعمل كخلية نحل لتذليل أي عقبات قد تواجه العملية الامتحانية.

