أخبار مصر

الهلال الأحمر يرسل 211 ألف سلة غذائية و25 ألف بطانية إلى غزة

أطلق الهلال الأحمر المصري اليوم، وسط موجة غزيرة الأمطار، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» رقم 116، حاملة عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

وحملت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ 116، أطنانا من المساعدات الإنسانية الشاملة، والتي تضمنت أكثر من 211 ألف ومائتي سلة غذائية، نحو ألف طن ودقيق، نحو 1,080 طن مستلزمات طبية وإغاثية وعناية شخصية، خمس أطنان من مياه، نحو 1,415 طن مواد بترولية.

واستجابةً لحالة الطقس السيئ والمنخفض الجوي الذي يشهده القطاع، كثّف الهلال الأحمر المصري إمدادات الشتاء الأساسية إلى غزة، حيث دفع بنحو 43,080 قطعة ملابس شتوية، 25,135 بطانية، 240 مرتبة، 1,225 خيمة لإيواء المتضررين، وذلك في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الأشقاء في غزة.

يذكر أن، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة»، أطلقها الهلال الأحمر المصري في 27 يوليو 2025، حملت آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثة، وذلك بجهود 65 ألف متطوع بالجمعية.

