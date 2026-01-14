الأربعاء 14 يناير 2026
خلاف على أولوية البيع يتحول إلى مشاجرة دامية بين أصحاب محال بالقاهرة

خلاف على أولوية البيع
خلاف على أولوية البيع يتحول لمشاجرة دامية بين أصحاب المحال
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تعدى بعض الأشخاص على أحد المحال التجارية بالقاهرة. 

خلاف على أولوية البيع يتحول لمشاجرة دامية بين أصحاب المحال ويتسبب فى 3 مصابين 
خلاف على أولوية البيع يتحول لمشاجرة دامية بين أصحاب المحال ويتسبب فى 3 مصابين 

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائى إلى حدوث مشاجرة بين طرف أول 3 أشخاص من بينهم مالك المحل "2 منهم مصابين بجروح باليد".

أما الطرف الثاني فمالك محل واثنان آخران “أحدهم مصاب بجرح قطعى بالقدم وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم”، بسبب خلافات بينهم حول أولوية البيع والشراء.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم 4 قطع أسلحة بيضاء، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات. 

