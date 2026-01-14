الأربعاء 14 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 9 أشخاص سرقوا مخزن أدوية مستشفى ودراجات نارية وأسياخ الكباري

المتهمون
المتهمون
18 حجم الخط

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، فى ضبط 9 أشخاص لارتكاب جرائم سرقات مخزن أدوية مستشفى ودراجات نارية وأسياخ الكباري.

 

سرقة عبوات أدوية في حلوان

وحققت أجهزة مديرية أمن القاهرة نتائج إيجابية في ملاحقة العناصر الإجرامية، وأسفرت جهودها عن عدة عمليات عن  ضبط 3 أفراد أمن إداري بدائرة قسم شرطة حلوان لقيامهم بسرقة عبوات أدوية من مخزن خاص بأحد المستشفيات المكلفين بحراسته.

وأقر المتهمون ببيع المسروقات لعامل بإحدى الصيدليات، الذي تم ضبطه أيضًا وبحوزته المضبوطات، مؤكّدًا صحة الواقعة.

سرقة الدراجات النارية في مصر الجديدة

ضبطت الأجهزة الأمنية شخصين بدائرة قسم مصر الجديدة تخصصا في سرقة الدراجات النارية باستخدام أسلوب "توصيل الأسلاك". وبحوزتهما فرد خرطوش، واعترف المتهمان بارتكاب 4 وقائع سرقة، وتم ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها.

سرقة أسياخ حديدية في مدينة نصر

تم ضبط 3 أشخاص لهم معلومات جنائية بدائرة قسم مدينة نصر ثان، لقيامهم بسرقة أسياخ حديدية وأساليب أخرى من الكبارى أثناء استخدامهم دراجات نارية "تروسيكل"، وبحوزتهم المسروقات (3 زوى حديد، 8 ألواح صاج، وأدوات السرقة). كما تم ضبط تاجر خردة "سيئ النية" كان على علم بأن المضبوطات من متحصلات السرقة، واعترف بذلك أمام جهات التحقيق.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق في الوقائع تمهيدًا لإحالة المتهمين للقضاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جرائم سرقة الامن العام القاهرة سرقة الدراجات النارية سرقة الأدوية سرقة أسياخ الحديد ضبط المتهمين النيابة العامة مكافحة الجريمة

مواد متعلقة

حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة، ازدحامات متفرقة على المحاور الرئيسية

إصابة 14 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق العين السخنة

حملات أمنية تضبط 166 سلاحا ناريا و29 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء في حملات تفتيشية على المحال والعقارات

أخبار الحوادث اليوم، إلزام الفنان أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه أجر خادمة توأم زينة، موعد نظر استئناف رمضان صبحي على حكم حبسه، مقتل 3 عناصر إجرامية في الدقهلية

ضبط صانعة محتوى بالشيخ زايد بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء على مواقع التواصل

مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين فى حادثى سير بالغردقة وقنا

ضبط قائد ميكروباص امتنع عن تحميل الركاب بالقاهرة
ads

الأكثر قراءة

تشكيل منتخب نيجيريا المتوقع أمام المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا

تشكيل منتخب المغرب المتوقع أمام نيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا

ننشر التشكيل الكامل لهيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب 2026

أول تعليق من حفيد حسن شحاتة على شائعة وفاته

موعد مباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

النائب أحمد عبد الجواد رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب

آخر تطورات سعر الدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات الأربعاء

اليوم، المغرب يتحدى نيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا 2025

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

آخر تطورات سعر الدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات الأربعاء

متر الخشن بـ 135 جنيها، أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء

الريال العماني يسجل 122.58 جنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء 14-1-2026

المزيد

انفوجراف

يامال الأول.. أكثر 10 قمصان للاعبين مبيعا في العالم 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رئيس جامعة الأزهر الأسبق يحذر من توظيف الذكاء الاصطناعي في تشويه الخطاب الديني

الخشت يكشف تفاصيل "الإسلام المنسي" وأهدافه

تفسير حلم التسول في المنام وعلاقته بالحزن والهم والكرب

المزيد
الجريدة الرسمية