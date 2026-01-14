ضبط 9 أشخاص سرقوا مخزن أدوية مستشفى ودراجات نارية وأسياخ الكباري

18 حجم الخط

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، فى ضبط 9 أشخاص لارتكاب جرائم سرقات مخزن أدوية مستشفى ودراجات نارية وأسياخ الكباري.

سرقة عبوات أدوية في حلوان

وحققت أجهزة مديرية أمن القاهرة نتائج إيجابية في ملاحقة العناصر الإجرامية، وأسفرت جهودها عن عدة عمليات عن ضبط 3 أفراد أمن إداري بدائرة قسم شرطة حلوان لقيامهم بسرقة عبوات أدوية من مخزن خاص بأحد المستشفيات المكلفين بحراسته.

وأقر المتهمون ببيع المسروقات لعامل بإحدى الصيدليات، الذي تم ضبطه أيضًا وبحوزته المضبوطات، مؤكّدًا صحة الواقعة.

سرقة الدراجات النارية في مصر الجديدة

ضبطت الأجهزة الأمنية شخصين بدائرة قسم مصر الجديدة تخصصا في سرقة الدراجات النارية باستخدام أسلوب "توصيل الأسلاك". وبحوزتهما فرد خرطوش، واعترف المتهمان بارتكاب 4 وقائع سرقة، وتم ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها.

سرقة أسياخ حديدية في مدينة نصر

تم ضبط 3 أشخاص لهم معلومات جنائية بدائرة قسم مدينة نصر ثان، لقيامهم بسرقة أسياخ حديدية وأساليب أخرى من الكبارى أثناء استخدامهم دراجات نارية "تروسيكل"، وبحوزتهم المسروقات (3 زوى حديد، 8 ألواح صاج، وأدوات السرقة). كما تم ضبط تاجر خردة "سيئ النية" كان على علم بأن المضبوطات من متحصلات السرقة، واعترف بذلك أمام جهات التحقيق.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق في الوقائع تمهيدًا لإحالة المتهمين للقضاء.

