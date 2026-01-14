الأربعاء 14 يناير 2026
ضبط 101 ألف مخالفة مرورية وفحص 1273 سائقًا للكشف عن المخدرات

واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية المكثفة بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية؛ في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث.

نتائج الحملات خلال 24 ساعة
أسفرت الحملات عن ضبط 101530 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1164 سائقًا، وتبين إيجابية 50 حالة لتعاطي المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

حملات الطريق الدائري الإقليمي
وفي سياق متصل، واصلت  وزارة الداخلية حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث تم ضبط 725 مخالفة مرورية متنوعة شملت تحميل ركاب بالمخالفة، شروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات.

كما جرى فحص 109 سائقين، وأسفر الفحص عن إيجابية 7 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 9 محكوم عليهم بإجمالي 13 حكمًا قضائيًا، بالإضافة إلى التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

استمرار الحملات المرورية
وأكدت وزارة الداخلية استمرار  الحملات المرورية المكثفة بكافة الطرق والمحاور، والتعامل الحاسم مع المخالفات حفاظًا على سلامة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

