وفاة الرئيس القبرصي الأسبق جورج فاسيليو

18 حجم الخط

توفي الرئيس القبرصي الأسبق جورج فاسيليو، رجل الأعمال الناجح الذي ساهم في تنشيط اقتصاد جزيرته المقسمة ووضعها على طريق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، عن عمر ناهز 94 عاما.

نعى زوجة الرئيس القبرصى الراحل

أعلنت زوجة الرئيس الراحل في منشور على منصة إكس نبأ وفاته قائلةً: "إنه بعد عامين من المعاناة، رحل بسلام حبيبي جورج، شريك حياتي طوال 59 عامًا بين أيدينا في مستشفى نيقوسيا العام".

وأضافت: "من الصعب توديع هذا الرجل الذي كان زوجًا وأبًا مثاليًا، رجلًا يفيض حبًا وعطفًا لوطنه وشعبه".

زعيم ارتبط اسمه بالازدهار الاقتصادي

وتوفي جورج فاسيليو اليوم الأربعاء بعد دخوله المستشفى في السادس من يناير إثر إصابته بعدوى تنفسية، وأشاد رئيس قبرص، نيكوس خريستودوليدس بفاسيليو، واصفا إياه بأنه زعيم ارتبط اسمه بالازدهار الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والتطور الذي شهدته البلاد.

اتفاق سلام مع القبارصة الأتراك المنفصلين عن الجزيرة

عندما تولى فاسيليو الرئاسة عام 1988، أحيا الآمال بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام مع القبارصة الأتراك المنفصلين عن الجزيرة، بعد أكثر من عقد من المحادثات المتقطعة، وسرعان ما أعاد إطلاق مفاوضات إعادة التوحيد المتوقفة مع زعيم القبارصة الأتراك رؤوف دنكتاش إلا أنها انتهت إلى طريق مسدود لا يزال قائما حتى اليوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.