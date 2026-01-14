الأربعاء 14 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وفاة الرئيس القبرصي الأسبق جورج فاسيليو

الرئيس القبرصي الأسبق
الرئيس القبرصي الأسبق جورج فاسيليو، فيتو
18 حجم الخط

توفي الرئيس القبرصي الأسبق جورج فاسيليو، رجل الأعمال الناجح الذي ساهم في تنشيط اقتصاد جزيرته المقسمة ووضعها على طريق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، عن عمر ناهز 94 عاما.

نعى زوجة الرئيس القبرصى الراحل 

أعلنت زوجة الرئيس الراحل في منشور على منصة إكس نبأ وفاته قائلةً: "إنه بعد عامين من المعاناة، رحل بسلام حبيبي جورج، شريك حياتي طوال 59 عامًا بين أيدينا في مستشفى نيقوسيا العام".

وأضافت: "من الصعب توديع هذا الرجل الذي كان زوجًا وأبًا مثاليًا، رجلًا يفيض حبًا وعطفًا لوطنه وشعبه".

زعيم ارتبط اسمه بالازدهار الاقتصادي

وتوفي جورج فاسيليو اليوم الأربعاء بعد دخوله المستشفى في السادس من يناير إثر إصابته بعدوى تنفسية، وأشاد رئيس قبرص، نيكوس خريستودوليدس بفاسيليو، واصفا إياه بأنه زعيم ارتبط اسمه بالازدهار الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والتطور الذي شهدته البلاد.

اتفاق سلام مع القبارصة الأتراك المنفصلين عن الجزيرة

 عندما تولى فاسيليو الرئاسة عام 1988، أحيا الآمال بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام مع القبارصة الأتراك المنفصلين عن الجزيرة، بعد أكثر من عقد من المحادثات المتقطعة، وسرعان ما أعاد إطلاق مفاوضات إعادة التوحيد المتوقفة مع زعيم القبارصة الأتراك رؤوف دنكتاش إلا أنها انتهت إلى طريق مسدود لا يزال قائما حتى اليوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس القبرصي الأسبق جورج فاسيليو الاتحاد الاوروبي زوجة الرئيس الراحل رئيس قبرص

مواد متعلقة

وزير البترول يشارك في مراسم تسلم قبرص رئاسة الاتحاد الأوروبي

يديعوت أحرنوت: نتنياهو يوجه تحذيرا لأردوغان ويعلن عن تعاون عسكري مع قبرص واليونان

تركيا: اتفاقية الحدود البحرية بين قبرص ولبنان تفاقم التوترات في شرق المتوسط

الرئيس اللبناني: اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص لا يستهدف أحدًا

زلزال يضرب غرب قبرص بقوة 5.3 ريختر يشعر به عدد من المحافظات في مصر

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في كنائس قبرص

رئيس قبرص يشيد بدور السيسي في اتفاق وقف حرب غزة ويؤكد دعم بلاده لمواقف مصر داخل الاتحاد الأوروبي
ads

الأكثر قراءة

تشكيل منتخب المغرب المتوقع أمام نيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا

تشكيل منتخب نيجيريا المتوقع أمام المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا

ننشر التشكيل الكامل لهيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب 2026

أول تعليق من حفيد حسن شحاتة على شائعة وفاته

موعد مباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

النائب أحمد عبد الجواد رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب

اليوم، المغرب يتحدى نيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا 2025

قناة مجانية على النايل سات تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

آخر تطورات سعر الدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات الأربعاء

متر الخشن بـ 135 جنيها، أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء

الريال العماني يسجل 122.58 جنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء 14-1-2026

المزيد

انفوجراف

يامال الأول.. أكثر 10 قمصان للاعبين مبيعا في العالم 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رئيس جامعة الأزهر الأسبق يحذر من توظيف الذكاء الاصطناعي في تشويه الخطاب الديني

الخشت يكشف تفاصيل "الإسلام المنسي" وأهدافه

تفسير حلم التسول في المنام وعلاقته بالحزن والهم والكرب

المزيد
الجريدة الرسمية