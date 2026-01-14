أمسية شعرية في مكتبة مصر الجديدة الجمعة

18 حجم الخط

تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة فى تمام الساعة السادسة من مساء بعد غد الجمعة، أمسية شعرية بالعامية المصرية، للشاعر إسلام رمضان، وقراءات فى ديوانه “شوكة على روح القنفذ”.

كما تلقي الأمسية الضوء على ديوان "ساحرة من العصر الحديث" للشاعرة آية مصطفى.

وأكدت الدكتورة سهام الجوهرى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، حرص المكتبات التابعة للجمعية على فتح أبوابها كمنصة ثقافية من خلال تنظيم أمسيات شعرية وأدبية لتعزيز التواصل الثقافي، واكتشاف المواهب وتنمية مهاراتهم، ويثرى المشهد الثقافي.

مكتبة مصر الجديدة

مكتبة مصر الجديدة من المكتبات المهمة والقديمة، حيث وضع الملك فاروق حجر الأساس للمكتبة عام 1945، وبدأت مسيرتها 20 نوفمبر عام 1946 باسم مكتبة الأميرة فريال، الابنة الصغرى للملك فاروق، التى أنشأتها وراعتها.

وفى عام 1984 تم تنفيذ مشروع لإعادة تأهيلها وتجديدها وافتتحت مرة أخرى أمام روادها، وبلغ عدد الكتب عند الافتتاح فى عام 1984، عشرة آلاف كتاب باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، وتم إنشاء نادى السينما عام 1986 م، بدء ميكنة أعمال المكتبة عام 1990م، وفى عام 1996 تم توسيع مسرح المكتبة وإنشاء مبنى جديد لمكتبة الطفل، وتم إنشاء مركز الكمبيوتر عام 1997م، وإنشاء المقهى الثقافى 1998م، وقاعات الأنشطة عام 2003، ومركز للغات عام 2003.

