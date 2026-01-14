حدث تاريخي غائب منذ 61 عاما في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا

18 حجم الخط

سجلت المنتخبات الأربعة التي تأهلت إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 الجارية في المغرب، حدثا نادرا في تاريخ البطولة القارية، وغائبا منذ 61 عاما.

4 مدربين أفارقة في نصف نهائي الكان لأول مرة منذ نسخة 1965

لأول مرة منذ نسخة أمم أفريقيا عام 1965 التي استضافتها تونس، يقود 4 مدربين أفارقة المنتخبات المتأهلة إلى نصف النهائي.

ويقود منتخب السنغال بابي بونا ثياو ضد مصر بقيادة أسطورة الفراعنة حسام حسن في مباراة نصف النهائي الأولى، اليوم الأربعاء، في طنجة.

ومن ناحية أخرى سيلعب منتخب المغرب صاحب الأرض بقيادة وليد الركراكي أمام نيجيريا التي يقودها اللاعب الدولي المالي السابق إريك شيل.

نسخة 1965 تشهد 4 مدربين أفارقة في نصف النهائي وغانا البطل

وفي نسخة 1965 في تونس، وصلت غانا بقيادة المدرب التاريخي تشارلز جيامفي، وتونس بقيادة مختار بن ناصف، وكوت ديفوار بقيادة ألفونس بيسوما تابيه، والسنغال بقيادة حبيب با، للدور نصف النهائي.

وتوجت غانا باللقب على حساب تونس، بينما تغلبت كوت ديفوار على السنغال في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.

حلم طموح اللقب الأول يطارد المدربين الأربعة

ويسعى إريك شيل لتحقيق أول ألقابه، مع منتخب نيجيريا، بعد أن ترك أثرا واضحا في كأس أمم أفريقيا 2023 مع مالي، حيث قادهم إلى ربع النهائي قبل الخروج المؤلم أمام كوت ديفوار المضيفة.

في المقابل، يطمح حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر في إحراز اللقب الثامن للفراعنة في تاريخ البطولة، ليصبح ثالث مدرب يتوج بالكأس لاعبا ومدربا بعد أستاذه الراحل محمود الجوهري والنيجيري الراحل ستيفن كيشي.

أما باب ثياو مدرب منتخب السنغال فيأمل في نيل أول لقب له من مقعد الرجل الأول، مستفيدا من خبرته السابقة كمساعد للمدرب أليو سيسيه صاحب الإنجاز التاريخي لأسود التيرانجا بالفوز بنسخة 2021.

