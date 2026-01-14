ما هو الحساب النمطي في بنك مصر؟

18 حجم الخط

يستفسر العديد من عملاء بنك مصر عن ماهية الحساب النمطي.

وقال مسئولو بنك مصر إنه حساب جاري تحت الطلب يُفتح باسم الشركة، ويجوز للعميل التعامل عليه في أي وقت يشاء ولا يخضع لمدة محددة.

ويمكن للعملاء التمتع بسهولة سحب وإيداع أموالهم في أي وقت، كما يمكنهم إجراء معاملاتهم المصرفية اليومية والحصول على جميع احتياجاتهم البنكية الأساسية.

قائمة الخدمات المقدمة في الحساب الإسلامي من بنك مصر

ومن جانب آخر يقدم بنك مصر لعملاء الحساب الإسلامي عدة خدمات، حيث تشمل قائمة الخدمات المقدمة في الحساب الإسلامي من بنك مصر ما يلي:

1- إمكانية إصدار دفاتر الشيكات لسهولة التعامل على حساب العميل.

2-إمكانية الاستعلام عن حسابات العميل وتنفيذ معظم معاملاته البنكية مجانًا من خلال خدمة الانترنت البنكي

3-إمكانية إصدار بطاقة خصم فوري على الحساب مجانا

4-سهولة التعامل على الحساب على مدار الساعة 24/7 من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

5-إمكانية سداد الالتزامات المختلفة نيابة عنك في حالة وجود تعليمات مستديمة بذلك خصمًا من الحساب.

6-إمكانية تحويل المرتبات واستقبال وإرسال التحويلات على الحساب.

