مسئول إيراني كبير لـ رويترز: حذرنا دول المنطقة من أننا سنقصف القواعد الأمريكية إذا هاجمتنا واشنطن

جددت إيران، صباح اليوم الأربعاء، تهديدها بقصف القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، حال تعرضها لهجوم من الولايات المتحدة.

طهران طلبت من زعماء دول المنطقة منع التصعيد العسكري من جانب أمريكا

وقال مسئول إيراني كبير لوكالة «رويترز»: «حذرنا دول المنطقة من أننا سنقصف القواعد الأمريكية إذا هاجمتنا واشنطن».

وأشار المسئول الإيراني إلى أن طهران طلبت من زعماء دول المنطقة - بما في ذلك تركيا - منع التصعيد العسكري من جانب أمريكا.

تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لـ إيران

كما أعلن المسئول عن وقف «التواصل المباشر» بين واشنطن وطهران، وسط تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي وقت سابق، أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اتصالين هاتفيين بنظيريه الإماراتي عبد الله بن زايد، والتركي هاكان فيدان، بحث خلالهما آخر مستجدات التطورات الإقليمية، وتبادلوا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كيف جرى دفع الاحتجاجات السلمية للمواطنين نحو العنف؟

ووفقا لوازرة الخارجية الإيرانية، استعرض عراقجي، خلال الاتصال مع فيدان، ما شهدته إيران من أحداث خلال الأيام الماضية، موضحًا «كيف جرى دفع الاحتجاجات السلمية للمواطنين نحو العنف على يد عناصر عنيفة مرتبطة بالخارج، ما أسفر عن مقتل عدد من المواطنين». 

كما تطرق عراقجي مع وزير الخارجية الإماراتي، إلى الاضطرابات التي شهدتها إيران، مؤكدًا أنها «جاءت نتيجة تحريض عناصر إرهابية بدعم من إسرائيل والولايات المتحدة، ما أدى إلى دفع الاحتجاجات الشعبية السلمية نحو أعمال الشغب».

وأشار عراقجي إلى أن «يقظة الشعب الإيراني وجهود القوى الأمنية أسهما في إعادة الاستقرار وفرض الهدوء»، مشددًا على أن «التصريحات التحريضية الصادرة عن مسئولين أمريكيين تعد تدخلًا سافرًا في الشئون الداخلية لإيران».

الولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي يتحملان مسؤولية قانونية مباشر عن الخسائر في أرواح المدنيين الأبرياء

وأكّد وزير الخارجية الإيراني، عزم الشعب الإيراني على الدفاع عن سيادة البلاد وأمنها الوطني في مواجهة أي اعتداء أو تدخل خارجي.

وطالبت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، في وقت سابق من اليوم، مجلس الأمن والأمين العام للمنظمة، بإدانة تدخل الولايات المتحدة في الشئون الداخلية لإيران، وكذلك التهديد باستخدام القوة على خلفية التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني في نص الرسالة: «تتحمل الولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي مسئولية قانونية مباشرة لا جدال فيها عن الخسائر في أرواح المدنيين الأبرياء، ولا سيما بين الشباب».

توقف الإنترنت في إيران

وجاءت الرسالة، ردا على منشور لترامب على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق من يوم الثلاثاء، دعا فيه المتظاهرين الإيرانيين إلى الاستيلاء على المباني الحكومية.

وبدأت الاحتجاجات في إيران، نهاية ديسمبر 2025، بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية. ومنذ 8 يناير الجاري، وبعد دعوات من رضا بهلوي، ابن شاه إيران الذي أطيح به في 1979، نشطت مسيرات الاحتجاج في الدولة، وفي نفس اليوم توقف الإنترنت في البلاد.

الجريدة الرسمية