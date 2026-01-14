صحيفة عبرية عن مسؤول إسرائيلي: نطاق وتوقيت وتنفيذ أي إجراء أمريكي ضد إيران لا يزال غير واضح

18 حجم الخط

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأربعاء، نقلًا عن مصادر في المؤسسة الدفاعية، بأن إسرائيل ليست طرفًا في أي خطة عمل أمريكية محتملة تجاه إيران، ولا تمتلك، في الوقت الراهن على الأقل، معلومات عن طبيعة الخطة الأمريكية، إن وُجدت، أو عن توقيت تنفيذها.

ورجحت الصحيفة أن أن يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وربما دائرته الضيقة، على اطلاع على بعض هذه التفاصيل، إلا أن التقدير السائد داخل المؤسسة الدفاعية يفيد بأنه في حال قررت الولايات المتحدة شنّ هجوم، فإنها ستُبلغ إسرائيل بذلك قبل وقت قصير من التنفيذ.

وشارك ترامب في وقت سابق اليوم، باجتماع خاص حول إيران الذي ترأسه نائب الرئيس جيه دي فانس، بحضور كبار مسؤولي الأمن القومي.

واطَّلع ترامب خلال الاجتماع على آخر تطورات الأوضاع في إيران، وفقًا لما نقله موقع "أكسيوس" عن مصدر مطلع.

وأشار ترامب إلى أنه على علم بالخيارات المحتملة للرد على إيران، لكنه أكد أنه لم يتخذ أي قرار بعد.

وأضاف أنه بحاجة إلى إحاطة دقيقة حول الوضع وعدد القتلى في وقت لاحق من اليوم.

وهدد ترامب مرارًا بالتدخل عسكريًّا في إيران، ردًّا على ما يعتبره قتلًا للمتظاهرين، وكان البيت الأبيض قد أكد الاثنين أن احتمال تنفيذ ضربات جوية لإنهاء القمع لا يزال مطروحا، لكنه شدد على أن الدبلوماسية تبقى "الخيار الأول".

وبدأت التظاهرات في 28 ديسمبر من خلال إضراب تجار في طهران على خلفية تدهور سعر صرف العملة والقدرة الشرائية، ثم توسعت إلى حراك يرفع شعارات سياسية مناهضة للجمهورية الإسلامية، فيما لا تزال إيران تتعافى من تداعيات حرب مع إسرائيل استمرت 12 يوما في يونيو 2025، وضربات قاسية تعرض لها عدد من حلفاء الجمهورية الإسلامية الإقليميين.

