الأربعاء 14 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

احتجاجات إيران، محاكمات سريعة للمتهمين بأعمال شغب

احتجاجات إيران
احتجاجات إيران
18 حجم الخط

تعهد رئيس السلطة القضائية في إيران غلام حسين محسني إجئي بإجراء محاكمات "سريعة" للمشتبه بهم الموقوفين في إطار التظاهرات التي تصفها السلطات بـ"أعمال شغب"، على ما أورد التلفزيون الرسمي، اليوم الأربعاء.

مخاوف من استخدام السلطات القضائية عقوبة الإعدام 

وقال إجئي خلال زيارة لسجن يُعتقل فيه أشخاص أوقفوا خلال التظاهرات "إذا قام أحد بحرق شخص أو قطع رأسه قبل حرق جسده، علينا أن نقوم بعملنا بسرعة".

كما نقلت وكالات الأنباء الإيرانية عنه قوله إن المحاكمات يجب أن تكون "علنية"، موضحة أنه أمضى 5 ساعات في أحد سجون طهران يراجع الملفات.

وحذرت منظمات حقوقية من أن الآلاف اعتُقلوا منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية في 28 ديسمبر، مبدية مخاوف من استخدام السلطات القضائية عقوبة الإعدام بصورة مكثفة لقمع التظاهرات.

ومن المقرر بحسب وزارة الخارجية الأمريكية تنفيذ أول حكم بالإعدام اليوم الأربعاء.

توقيف أكثر من 10600 متظاهر

وأفادت الخارجية عبر إكس أنه "تم توقيف أكثر من 10600 متظاهر" مشيرة إلى أن "من بينهم عرفان سلطاني البالغ 26 عاما والذي من المقرر إعدامه في 14 يناير".

وطلبت منظمة العفو الدولية من إيران "الوقف الفوري لكل عمليات الإعدام بما في ذلك إعدام عرفان سلطاني".

ترامب يتوعد إيران إذا أقدمت على إعدام موقوفين

وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الثلاثاء، باتخاذ "إجراء قوي للغاية" ضد إيران إذا أقدمت على إعدام موقوفين.

وتتزايد المخاوف من استخدام إيران عقوبة الإعدام لقمع الاحتجاجات، في وقت أفاد مكتب مدعي عام طهران بأن عددا غير محدد من الموقوفين سيُلاحق بتهمة "المحاربة" أي "شنّ حرب على الله"، وهو مصطلح في الشريعة الإسلامية يُعدّ جريمة يعاقب عليها بالإعدام في إيران، واستُخدمت على نطاق واسع في السابق في قضايا تنفيذ أحكام الإعدام.

وقالت منظمة العفو الدولية إنّ "المخاوف تتزايد من أن تلجأ السلطات مجددا إلى المحاكمات السريعة والإعدامات التعسفية لسحق المعارضة وردعها".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس السلطة القضائية في إيران غلام حسين محسني إجئي أعمال شغب سجون طهران

مواد متعلقة

2000 أم 20 ألفا، تضارب أرقام أعداد قتلى احتجاجات إيران يفاقم غموض التدخل الأمريكي

لأول مرة منذ 4 أيام، توقف مكاسب النفط مع استئناف شحنات فنزويلا ومخاوف بشأن إيران

واشنطن بوست: واشنطن طلبت من الأوروبيين معلومات استخباراتية حول أهداف داخل إيران

صحيفة عبرية عن مسؤول إسرائيلي: نطاق وتوقيت وتنفيذ أي إجراء أمريكي ضد إيران لا يزال غير واضح

بحضور كبار مسؤولي الأمن القومي، ترامب يطلع على آخر المستجدات في إيران

مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة يحمل أمريكا وإسرائيل مسؤولية سقوط الضحايا في إيران

ترامب يعلن عودته إلى البيت الأبيض لبحث الأوضاع "السيئة للغاية" في إيران
ads

الأكثر قراءة

حالة الطقس اليوم، خريطة سقوط الأمطار وموقف القاهرة

موعد مباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

النائب أحمد عبد الجواد رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب

اليوم، المغرب يتحدى نيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا 2025

حملات أمنية تضبط 166 سلاحا ناريا و29 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

سعر الخضار اليوم، انخفاض 13 صنفا منها الطماطم والليمون والخيار وارتفاع الفلفل

تشكيل منتخب المغرب المتوقع أمام نيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا

الإمام الطيب: الأزهر لن يتخلى عن فلسطين

خدمات

المزيد

الريال العماني يسجل 122.58 جنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء 14-1-2026

بالأسعار، الإسكان تطرح أراضي خدمية للتخصيص الفوري

أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 14-1-2026

سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

يامال الأول.. أكثر 10 قمصان للاعبين مبيعا في العالم 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الخشت يكشف تفاصيل "الإسلام المنسي" وأهدافه

تفسير حلم التسول في المنام وعلاقته بالحزن والهم والكرب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 14 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية