الأربعاء 14 يناير 2026
تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأربعاء

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء. 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.09% عند مستوى 43684 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.94% عند مستوى 52091 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.97% عند مستوى 19673 نقاط، وهبط مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.19% عند مستوى 4560 نقطة. 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.36% عند مستوى 12565 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.45% عند مستوى 17004 نقطة، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.66% عند مستوى 4555 نقطة.

تعاملات منتصف الأسبوع 

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع. 

وسجل رأس المال السوقي نحو 3.023 تريليون جنيه، وخسرت البورصة نحو 19 مليار جنيه بختام التعاملات.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.65% عند مستوى 43684 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% عند مستوى 52535 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.64% عند مستوى 19865 نقاط، وهبط  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.19% عند مستوى 4592 نقطة. 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.36% عند مستوى 12707 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.45% عند مستوى 17004 نقطة، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.39%  عند مستوى 4592 نقطة.

تعاملات جلسة الإثنين 

تباينت  مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات  الإثنين، وسجل رأس المال السوقى نحو 3.042 تريليون جنيه لتربح نحو 4 مليارات جنيه.   

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% عند مستوى 43404 نقاط،  وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.2% عند مستوى 52660 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.7% عند مستوى 19657 نقاط، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.36% عند مستوى 4689 نقطة. 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.64% عند مستوى 13045 نقطة، وهبك مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.41% عند مستوى 17454 نقطة، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.23%  عند مستوى 4691 نقطة.

تداولات بداية الأسبوع 

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بختام تعاملات   الأحد أولى جلسات الأسبوع وربح رأس المال السوقي 46 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.038 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 42895 نقطة، لأعلى مستوى في تاريخه وفي الأسبوع الثاني بالعام 2026، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 52588 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 19506 نقاط، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 4672 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 12978 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 17373 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 4701 نقطة.

