رئيس حزب المستقلين الجدد: البرلمان القادم عليه استعادة ثقة الشارع السياسي

هشام عنانى،فيتو
قال الدكتور هشام عنانى، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن البرلمان القادم لديه تحديات كبيرة خلال المرحلة القادمة يأتى على رأسها استعادة ثقة الشارع السياسى وتخطي آثار الانتخابات الأخيرة، وما حدث بها من تجاوزات والتي خلفت أثرا كبيرا علي الملف السياسي بأكمله على مستوى الأداء، فضلا عن أهمية قيام رئيس المجلس بترجمة سيرته الذاتيه الي ادارة مقنعة لتخطي عقبة أنه من المعينين.

تبني أجندة تشريعية واضحة والعبء الأكبر على حزب مستقبل وطن

وأكد عناني فى  تصريح لفيتو، أن الكتل البرلمانية وخاصة الأحزاب الكبيرة بضرورة تبني أجندة تشريعية واضحة والعبء الأكبر على حزب مستقبل وطن الذي يجب أن يقدم أدلة واضحة في أدائه الرقابي والتشريعي افضل من الدورة السابقة التي يجب تقديم كشف حساب للشعب تشريعيا ورقابيا.
 

مطلوب من أحزاب معارضة أن تنتفض لتثبت جدارتها 

وواصل حديثه قائلا: وعلى بقية الأحزاب وخاصة التي تطلق على نفسهاأحزاب المعارضة أن تنتفض لتثبت جدارتها رغما عن معظم أعضائها وخاصة الذين جاءوا من خلال قوائم التزكية عن طريق نظام القوائم المغلقة والتى طالبت الأحزاب بجعل الانتخابات وفقا لنظام القوائم النسبية غير المشروطة لافساح المجال لكل الأحزاب للتمثيل حسب ما تحصل عليه من أصوات.

البرلمان ورث تركة ثقيلة 

واختتم عناني تصريحاته بالتأكيد على أن البرلمان القادم ورث تركة  ثقيلة وأهمها قانون الإيجار وقانون المحليات وقوانين الحماية الاجتماعية، فضلا عن الملف السياسي الذي أصابته الانتخابات إصابة سلبية بالغة، فضلا عن وضع تشريعات اقتصادية محفزة نستطيع من خلالها وضع حلول واقعية لملف الدين العام الذي يؤرق الشعب كله.

الجريدة الرسمية