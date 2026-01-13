الأمين العام لحزب التجمع: تحديات البرلمان الجديد عديدة وأبرزها غياب المعارضة الحقيقية تحت القبة

18 حجم الخط

أكد المهندس محمد سعيد، الأمين العام لـ حزب التجمع التقدمي الوحدوي، أن هناك العديد من التحديات التي تنتظر مجلس النواب الجديد، يأتي على رأسها أزمة قانون الإيجار القديم.

وأشار سعيد إلى أن الحزب تقدم بطلب لتعديل المادة الخاصة بترك السكن بعد 7 سنوات، إضافة إلى تعديل المادة المتعلقة بتقدير القيمة الإيجارية.

وأضاف أن من أبرز التحديات أيضًا مطالبة الحزب بتعديل قانون الانتخابات ليعتمد على القوائم النسبية غير المشروطة، بهدف توسيع دائرة المشاركة الحزبية في الانتخابات، بدلًا من إفساح المجال لأصحاب المال السياسي للهيمنة على المقاعد وإهدار حق 49% من الأصوات.

برلمان بلا معارضة

وأكد المهندس محمد سعيد في تصريح لـ«فيتو» أن التحدي الأكبر أمام البرلمان القادم يتمثل في غياب المعارضة الفعلية، في ظل هيمنة حزب مستقبل وطن على مقاعد البرلمان.

وأوضح أن ذلك يؤدي إلى موافقة البرلمان على جميع ما تقدمه الحكومة دون نقاش جاد، وهو ما قد يعيق العمل البرلماني ويحد من المناقشة الموضوعية لمشروعات القوانين.

وأضاف سعيد أن الحكومة ستكون ضامنة لتمرير القوانين اعتمادًا على الأغلبية التي يمثلها حزب مستقبل وطن داخل البرلمان.

المطالبة بتفيذ مخرجات الحوار الوطني

وأضاف سعيد أن البرلمان القادم سيواجه تحديًا آخر يتمثل في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، خاصة فيما يتعلق بالسيطرة على تزايد معدلات الديون والاستيراد، وهو ما قد يعيق خطط التنمية.

وأشار إلى وجود ملفات عديدة على طاولة البرلمان، منها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والاقتصاد والخدمات، بالإضافة إلى القوانين المؤجلة من الفصل التشريعي الفائت إلى الفصل التشريعي الجديد، الذي من المفترض أن يستمر حتى عام 2031.

وأوضح أن الملفات الحيوية تشمل قانون الإدارة المحلية وعودة المجالس الشعبية المحلية، التي كانت تشكل جناحًا للرقابة على الأجهزة التنفيذية وتقديم الخدمات للمواطنين، إلى جانب تطوير منظومتي الصحة والتعليم، وتشريعات ضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية ومواجهة الاحتكار والمعاشات، التي تهم نحو 11 مليون مواطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.