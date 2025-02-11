مدير تعليم الشرقية يعلق على واقعة تقبيل اليد: تخالف الأعراف ويجب ضبط الأداء

واقعة طابور مدرسة الشرقية، علق محمد رمضان مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية، على واقعة فيديو تقبيل مدرسة يد زوجها أمام طابور المدرسة

إشكالية واقعة تقبيل المدرسة يد زوجها المدير

وأوضح مدير تعليم الشرقية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”: الإشكالية الخاصة بواقعة بوكيه الورد وتقبيل المعلمة زوجها مدير المدرسة أنها تخالف العادات والتقاليد والأعراف داخل المؤسسة التعليمية.

ترك المدرسة محل عملها لتقبيل يد زوجها

وأكد: أن المعلمة تركت المدرسة محل عملها وذهبت لزوجها في مدرسة أخرى وقت العمل، لذلك تم اتخاذ قرار بنقلهما، لأن المكان والمقام لا يتناسب مع ما حدث، ولا يجب أن تصدر تلك الصورة للمجتمع.



عقوبة أصحاب واقعة القبلة وبوكيه الورد

وتابع:"الجزاء الخاص بنقل الزوجين أصحاب واقعة بوكيه الورد وتقبيل اليد، ليس غاية ولكنه وسيلة لضبط الأداء والإيقاع داخل المدارس، وإلا لن يكون هناك ردع".

وشهدت إحدى المدارس بمركز الحسينية التابع لمحافظة الشرقية صباح الإثنين الماضي واقعة غريبة، حيث قامت مدرسة تعمل بالمدرسة على تقديم بوكيه ورد لزوجها وتقبيل يده في طابور الصباح أمام جميع الطلاب والمعلمين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه معلمة تقف في طابور مدرسة وتحمل بوكيه ورد في يدها، ثم تسير نحو زوجها وتقبل يده وتقدم بوكيه الورد إليه، مع تصفيق جميع الطلاب والمعلمين بالمدرسة.

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