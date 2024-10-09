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مدير عام التعليم بالشرقية يفاجئ بعض مدارس إدارة الإبراهيمية

ابو غربية يفاجى ادارة
ابو غربية يفاجى ادارة الابراهيمية التعليمية محافظة الشرقية

استقبلت اليوم توحيدة عبدالمقصود وكيل الإدارة والقائم بعمل مدير عام إدارة الإبراهيمية التعليمية  بمحافظة الشرقية  الدكتور احمد عطية ابوغربية  مدير عام  التعليم العام بالمديرية وذلك لمتابعة العمل بمدارس الإبراهيمية والتعرف على مدى تواجد الطلبة والطالبات وغياب المدارس.

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اصطحبت عبدالمقصود أبوغربية وانضم لهم  عنانى مدير التعليم الابتدائي سعيد على مدير التعليم الثانوى وقاموا بزيارة عدد من المدارس التابعة للإدارة وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس ومدى الإنضباط والإلتزام وانتظام الدراسة وتنفيذ لتوجيهات  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات وكيل أول الوزارة، الأخيرة بكل دقة. 

المرور على فصول الدراسة والتفاعل مع الطلبة 

بدأ مدير عام التعليم العام بزيارة مدرسة السطايحة تعليم اساسى ثم مدرسة الحلوات الثانوية المشتركة يليها مدرسة خالد بن الوليد للتعليم الاساسى بالحلوات وخلال هذه الزيارات قام ووكيل الإدارة بالمرور على الفصول الدراسية والتفاعل مع الطلبة والمعلمين ومناقشتهم أثناء الحصة الدراسية. 

كما شدد مدير التعليم العام على عدة نقاط تتعلق بتطوير مستوى الأداء بين الطالب والمعلم، أهمها ضرورة الإلتزام بالتفاعل الجيد مع الطلاب من خلال إستخدام إستراتيجيات التعلم الحديثة،للحصول على أقصى إستفادة منها، أيضا تقييم الطلاب بشكل جيد ومنتظم من خلال كراس التقييمات حتى يمكن تحديد الخلل وسرعة  وضع الخطط العلاجية المناسبة له

تنمية المهارات الفردية لدى الطلبة 

 وقال الدكتور أحمد عطية أبوغربية مدير عام التعليم العام أنه أيضا يجب التركيز على تنمية المهارات الفردية لدى الطلاب سواء ثقافية، رياضية، فنية، إبداعية، والعمل على إبرازها وتنميتها وتعظيم قيم الولاء والانتماء للوطن لدى الطلاب 

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فى نهاية تلك الزيارات أشاد مدير التعليم العام بمديرية  التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الشرقية بالمستوى الراقى والمتميز والجهد المبذول من من قبل  وكيل الإدارة توحيدة عبدالمقصود ومديرى المراحل التعليمية،ومديرى المدارس متمنيا للجميع التوفيق.

 

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