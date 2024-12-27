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وفري في الميزانية، طريقة عمل صوص الشيكولاتة في البيت

طريقة صوص الشيكولاتة،
طريقة صوص الشيكولاتة، فيتو

طريقة عمل صوص الشوكولاتة، من طرق الصوصات التي يمكن تحضيرها في البيت بكل سهولة، فمكوناته بسيطة.

 

لذلك عند تعلم طريقة عمل صوص الشوكولاته، يمكن أن يوفر في الميزانية بشكل كبير، خاصة عند التحضير لعمل عيد ميلاد أو مناسبة خاصة في البيت.


طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاحترافي

وطريقة عمل صوص الشوكولاتة، من الوصفات سهلة التحضير، ويمكنك إضافته للكيك والآيس كوفي، وكذلك الآيس كريم.

وتقدم الشيف داليا شبانة في السطور التالية، طريقة عمل صوص الشوكولاتة في البيت، كالمحترفين.

صوص الشوكولاتة البيتي
صوص الشيكولاتة البيتي


مقادير صوص الشيكولاتة

٥ ملاعق كبيرة كاكاو خام
٢ ملعقة كبيرة زبدة بحرارة الغرفة
٢ملعقة كبيرة لبن بودرة
ملعقة صغيرة فانيليا 
١/٢ كوب سكر ناعم
١/٤ كوب ماء

 

خطوات عمل صوص الشيكولاتة

تخلط جميع المكونات وتوضع فى قدر على النار.
لا تتوقفي عن التقليب المستمر؛ حتى يصبح الصوص سميك وناعم.
يترك جانبا ليبرد ثم يكون جاهزا للاستخدام.

 

طريقة عمل صوص الكراميل،  زي الجاهز

صوص الكراميل
صوص الكراميل

طريقة عمل صوص الكراميل، من الطرق التي يمكنك تعلمها بكل سهولة، وتصنعيها بنفسك، حتى يمكنك التوفير في الميزانية، بدلا من شراءه جاهز، خاصة عند اعدادك لوصفات الحلويات التي تحتاج إلى إضافة صوص الكراميل، مثل التورتات والكيك، ومختلف الحلويات.

طريقة عمل صوص الكراميل

وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة عمل صوص الكراميل في البيت، للتوفير في الميزانية، بدلًا من شراءه جاهز.

 

مقادير عمل صوص الكراميل
كوب ونصف سكر
كوب لبن سائل (لبن عادي مش مكثف )
2 ملعقه صغيره نشا
ربع كوب زبدة

 

خطوات عمل صوص الكراميل

أولًا نضع السكر على النار في اناء عميق، ونتركه على نار هادئة، حتى يذوب ذوبانًا كاملًا.
ثم نضع ثلاث ارباع كوب اللبن على السكر، ونترك ربع الكوب المتبقي جانبًا.
عند إضافة اللبن على السكر، سنلاحظ فوران السكر بسرعة، ولهذا لابد من استخدام إناء عميق.
وبعد الفوران سيبدأ السكر في الهدوء والنزول في القاع، وسنلاحظ تكون كتل من السكر، لذلك لا بد من التقليب المستمر حتى يذوب السكر في اللبن تماما.
لابد من التقليب بشكل مستمر حتى تكون النتيجة مرضية، وبعد تمام الذوبان أضيفي ربع كوب زبدة صفراء، مع التقليب حتى يتجانس قوام الخليط.
ثم نضيف ملعقتين النشا في ربع كوب اللبن المتبقي ونقلبهم جيدا، ثم نضيف عليهم صوص الكراميل، ونقلب جيدا، حتى يغلظ قوام صوص الكراميل، وعندها سيكون جاهزا للاستخدام.

طريقة عمل الهوت شوكليت الاحترافي زي الكافيهات

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 طريقة عمل صوص الفراولة
 

صوص الفراولة
صوص الفراولة

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، أسهل وأسرع طريقة لعمل صوص الفراولة في البيت، لتزيين مختلف الحلويات.

 

مكونات صوص الفراولة:
كيلو فراولة مغسولة ومقطعة.
كوب سكر.
ملعقة كبيرة عصير ليمون.
ملعقة صغيرة فانيليا.
2 نقطة لون طعام أحمر.

 

خطوات عمل صوص الفراولة

على نار متوسطة ضعي جميع المقادير، وقلبي جيدًا لمدة 5 دقائق.
بواسطة هرّاسة البطاطس اهرسي الفراولة جيدًا، اوالهاند بليندر أو الخلاط واتركي الخليط حتى يغلي.
صفي الفراولة جيدًا، ثم خذي السائل المُصفى، وضعيه على النار، واتركيه يغلي لمدة 3 دقائق.
أضيفي لون الطعام وقلبي باستمرار لمدة دقيقتين، ثم ارفعيه واتركيه جانبًا ليبرد.
يمكنكِ إضافة بعض الفراولة، إذا رغبتِ بقطع فراولة مع الصوص.
يمكنك الاحتفاظ به في الثلاجة مدة تتراوح بين أسبوع إلى عشر أيام.

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