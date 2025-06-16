3 طرق شهيرة لإعداد صوص الشيكولاتة في المنزل

طريقة عمل صوص الشيكولاتة، صوص الشيكولاتة من الصوصات الشهيرة التى تستخدم فى تزيين الحلوى المختلفة وله عشاق كثيرون.

وطريقة عمل صوص الشيكولاتة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل بدلا من شرائه جاهزا بأسعار عالية.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طرق مختلفة لعمل صوص الشيكولاتة.

الطريقة الأولى صوص الشوكولاتة بالكاكاو الخام

المكونات:

3 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام غير المحلى

نصف كوب سكر

نصف كوب ماء

ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

ملعقة صغيرة زبدة (اختياري)

طريقة التحضير:

في قدر صغير على نار متوسطة، ضعي الكاكاو والسكر ورشة الملح وقلبي جيدا.

أضيفي الماء تدريجيا مع التقليب المستمر حتى يذوب الكاكاو.

اتركي الخليط حتى يغلي، ثم خففي النار واتركيه 5 دقائق حتى يثقل قليلا.

أضيفي الزبدة والفانيليا وقلبي حتى تذوب الزبدة.

اتركيه يبرد قليلا قبل استخدامه.

الطريقة الثانية صوص الشوكولاتة بالحليب

المكونات:

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام

3 ملاعق كبيرة سكر

نصف كوب حليب

ملعقة صغيرة نشا

ربع ملعقة فانيليا

طريقة التحضير:

في قدر، اخلطي الكاكاو والسكر والنشا معا.

أضيفي الحليب تدريجيا مع التقليب حتى يذوب المزيج تماما.

ضعي القدر على نار متوسطة وقلبي حتى يغلي ويثقل القوام.

أضيفي الفانيليا وارفعيه عن النار.

الطريقة الثالثة صوص الشوكولاتة بالشيكولاتة الخام

المكونات:

100 جرام شوكولاتة خام (سوداء أو بالحليب)

نصف كوب كريمة لباني أو حليب

ملعقة صغيرة زبدة

طريقة التحضير:

سخني الكريمة أو الحليب حتى تبدأ في الغليان.

أضيفي قطع الشوكولاتة مع التحريك حتى تذوب تماما.

أضيفي الزبدة وقلبي حتى تحصلي على صوص ناعم ولامع.

يمكنك حفظ الصوص في الثلاجة لمدة 4-5 أيام.

قدميه دافئ أو بارد حسب نوع الحلوى.

لإضفاء نكهة مميزة، يمكن إضافة رشة قرفة أو قليل من القهوة سريعة الذوبان.

طريقة عمل صوص الشيكولاتة

ولعمل كيكة الشيكولاتة

مكونات عمل كيكة الشيكولاتة

3 أكواب دقيق

5 بيضات

كوب زيت على سمن

كوب لبن حليب

فانيليا

2 كوب سكر

كيس بيكينج بودر

ربع كوب كاكاو

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة:

نسخن الفرن، ونحضر صينية فرن مدهونة بالزيت ومعفرة بالدقيق.

نحضر الخلاط الكهربائي، ونضع به البيض ونضرب جيدا حتى يفتح لونه.

نضيف الفانيليا لبيض ونخفق مرة أخرى.

بعدها نضيف اللبن الحليب ونضرب جيدا، ثم نضيف الزيت والسمن والكاكاو ونستمر فى الخفق.

بعدها نضيف السكر تدريجيا مع الخفق المستمر، حتى تتجانس المكونات.

نحضر بولة عميقة وننخل الدقيق ونضعه بالبولة ونضيف له البيكينج بودر ونخلط جيدا.

نحضر خليط البيض واللبن، ونضيفه إلى الدقيق تدريجيا مع الخفق الجيد بالمضرب اليدوى، حتى نحصل على خليط متجانس.

نصب خليط الكيك في صينية الفرن التي جهزناها فى البداية.

وندخل صينية الكيك في الفرن الساخن ونتركها لمدة 30 دقيقة.

وعند خروج الكيك من الفرن يجب عمل اختبار لنضجها من المنتصف، حيث ندخل السكين بها إذا خرجت نظيفة فهذا دليل على تمام نضج الكيك، أما إذا خرجت ملطخة بالعجين، فهى لم تنضج ونتركها بالفرن حتى تمام النضج.

ويمكن استبدال الحليب والكاكاو بعصير البرتقال مع بشر برتقالة لعمل الكيك بالبرتقال.

ويجب مراعاة عدم فتح باب الفرن أثناء تسوي الكيك، إلا بعد مرور 20 دقيقة على دخول الكيك الفرن حتى لا تهبط.

ويجب أن تكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة، ويكون الدقيق نظيف ومن مكان موثوق فيه وذلك لضمان نجاح الكيك.

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