بشير التابعي: ماني قائد مؤثر وحسام حسن لن يجازف أمام السنغال

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن منتخب السنغال يمتلك شخصية قوية داخل الملعب بفضل وجود ساديو ماني، الذي يُعد القائد الحقيقي للفريق، ويحظى باحترام كبير من زملائه الذين يلتزمون بتعليماته خلال المباريات.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على قناة CBC، إن حسام حسن يتمتع بثقة كبيرة في لاعبي منتخب مصر، وهي ثقة إيجابية يحرص على نقلها للفريق من خلال تصريحاته، مشيرًا إلى أن هذا الأسلوب يمنح اللاعبين دوافع قوية قبل المباريات، حتى وإن كان المدير الفني يشعر ببعض القلق في الغرف المغلقة، وهو أمر طبيعي ومفيد في مثل هذه المواجهات الكبرى.

منتخب السنغال، فيتو

منتخب السنغال يعمل ألف حساب لمنتخب مصر

وأضاف نجم الزمالك السابق أن منتخب السنغال يضع حسابًا خاصًا لمواجهة منتخب مصر، ويدرك جيدًا صعوبة المباراة، مؤكدًا أن لقاء السنغال سيكون مختلفًا تمامًا عن مواجهة كوت ديفوار من حيث السيناريو والأسلوب.

وأوضح التابعي أن مدرب منتخب السنغال يدرك قيمة منتخب مصر جيدًا ويحسب له ألف حساب، مشددًا على أن المهمة لن تكون سهلة، لكن في المقابل فإن حسام حسن يملك رؤية واضحة وتركيزًا كبيرًا، إلى جانب الدور المهم الذي يقوم به محمد صلاح، والذي درس المنافس بشكل جيد.

منتخب السنغال منضبط تكتيكيا داخل الملعب

وأشار التابعي إلى أن منتخب السنغال يتميز بالالتزام والانضباط داخل الملعب، وهو ما سيدفع حسام حسن إلى عدم المجازفة خلال اللقاء، والاعتماد على أسلوب متوازن بين الدفاع والهجوم.

واختتم بشير التابعي تصريحاته بالإشادة بإمام عاشور، مؤكدًا أنه عنصر فارق في صفوف منتخب مصر، مضيفًا أنه لو كان قد حصل على إعداد أفضل قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا لظهر بمستوى أقوى، لكنه يظل من أبرز اللاعبين المؤثرين في تشكيلة الفراعنة.

