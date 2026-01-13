بخلاف ساديو ماني، أخطر 3 لاعبين في السنغال قبل مواجهة منتخب مصر

18 حجم الخط

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لمواجهة منتخب السنغال في الدور نصف النهائي، غدا الأربعاء، في طنجة، ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، والمقامة حاليا في المغرب.

وفاز منتخب مصر على كوت ديفوار 3-2 في ربع النهائي، بينما فاز السنغال على مالي 0/1.

أخطر لاعبي منتخب السنغال قبل مواجهة مصر

ويملك منتخب السنغال مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين، وأبرزهم ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي السابق ولاعب النصر السعودي الحالي.

وبخلاف ساديو ماني، يتواجد لاعب الوسط باب جايي صاحب التسديدات الصاروخية والذي سجل هدفين في البطولة بتصويبات نارية، بالإضافة إلى إسماعيلا سار جناح فريق كريستال بالاس الإنجليزي، والظهير الأيمن كريبين دياتا لاعب موناكو الفرنسي والذي يملك أدوارا هجومية كبيرة وكرات عرضية خطيرة.

حكام مباراة مصر والسنغال

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حكام مباراة منتخب مصر أمام السنغال في الدور نصف النهائي في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حاليا في المغرب.

وتقرر أن يتولى الحكم الجابوني بيير أتشو، إدارة لقاء نصف النهائي بين مصر والسنغال على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة، بعد أن أشرف سابقًا على غرفة تقنية الفيديو «VAR» في مباراة الجزائر ونيجيريا.

كما يضم طاقم حكام مباراة مصر والسنغال الكيني بيتر كاماكو حكما للفيديو VAR، ويعاونه الحكمة ليتيسيا أنطونيلا فيانا من إسوايتني مساعدة حكم VAR.

موعد مباراة مصر والسنغال

تقام مباراة منتخب مصر ضد السنغال، غدا الأربعاء على ملعب طنجة الكبير، وتنطلق صافرتها في الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

وتنقل مباراة مصر والسنغال عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات بطولة أمم أفريقيا 2025.

وسوف يتم بث مباراة مصر والسنغال عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

