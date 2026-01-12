رفقة البلدوزر، أول صورة لـ حسن شحاتة بعد خروجه من المستشفى

18 حجم الخط

نشر محمود الأسيوطي رئيس نادي لافيينا، صورة للكابتن حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر، وذلك بعد تعافيه من الوعكة الصحية التي مر بها مؤخرًا وخروجه من المستشفى.

وتواجد رفقة المعلم حسن شحاتة في الصورة نجم منتخب مصر والزمالك السابق البلدوزر عمرو زكي.

وعلق الأسيوطي علي الصورة، قائلا: "حمد الله على سلامتك يامعلم، شكلها كده هنعيش فقط على أطلال الماضي وتراث نادي الزمالك..الحاضر والمستقبل دخل النفق المظلم..لا أحد يعلم إلى متى نرى النور ..لك الله يا زمالك".

الجدير بالذكر أن لاعب الزمالك السابق كريم حسن شحاتة، نجل الكابتن حسن شحاتة، طمأن جماهير الكرة على الحالة الصحية لوالده، مؤكدًا أن حالته تشهد تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية، بعد خضوعه لحقن في الظهر خلال الأيام الماضية، ودخوله مرحلة الاستشفاء، وذلك في تصريح له عبر برنامج “زملكاوي” المُذاع على قناة الزمالك.

أكثر المدربين فوزًا بأمم أفريقيا

وتصدر المعلم حسن شحاتة المدير الفني السابق للفراعنة قائمة أكثر المدربين تتويجًا بلقب أمم أفريقيا أعوام 2006، 2008، 2010 بالتساوي مع شارلز جيامفي مدرب غانا أعوام 1963، 1965، 1982.

وكان عمرو زكي نجم الكرة المصرية السابق، أكد في تصريحات في وقت سابق أن حسن شحاتة المدرب السابق للفراعنة كان يتعرض لهجوم وقت تواجده مع منتخب مصر.

وقال زكي في تصريحات تلفزيونية: “حسن شحاتة وقت الجيل الذهبي كان بيتحارب ولكن وقت البطولة كنا بنلاقي الدعم”.

وأضاف: “حسام حسن يعاني من الظلم مع اتحاد الكرة بسبب تسريبات رحيله المتكررة”.

وتابع: حسام حسن سيفعل كل ما هو جيد في كأس أمم أفريقيا وأتمنى أن يحظى بدعم أكبر، مؤكدا أن مصطفى محمد هو الأجدر بقيادة هجوم المنتخب أمام زيمبابوي.

وواصل: رسالتي للجيل الحالي “عندما توجنا ببطولة ٢٠٠٨ لم نكن ضمن الترشيحات ولكن فعلناها”.

