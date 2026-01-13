الثلاثاء 13 يناير 2026
خارج الحدود

لاريجاني يرد على تهديدات الولايات المتحدة: قتلة الإيرانيين هم نتنياهو وترامب

إيران، قال علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ردًا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن المحتجين في إيران، إن «قتلة الإيرانيين هم ترامب ونتنياهو»، في موقف يعكس التصعيد المتبادل بين طهران وواشنطن وتل أبيب.

لاريجاني يحمّل ترامب ونتنياهو مسؤولية أعمال العنف في إيران

أوضح لاريجاني أن التهديدات الأمريكية والإسرائيلية تشكل جزءًا من حملة ضغط تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي في إيران، مشددًا على أن المحتجين ليسوا السبب فيما وصفه بـ«أعمال العنف المستمرة»، بل السياسة الخارجية للولايات المتحدة وإسرائيل تجاه طهران.

تصعيد كلامي متبادل لـ إيران مع الولايات المتحدة وإسرائيل

يأتي هذا التصريح في سياق تصعيد كلامي متبادل بين إيران والولايات المتحدة، بعد أن دعا ترامب المحتجين الإيرانيين إلى الاستمرار في الاحتجاجات، مع وعد بـ«المساعدة في الطريق». ويرى مراقبون أن هذه التصريحات تعكس تزايد التوتر الإقليمي والدولي حول الملف الإيراني.

وحذر خبراء من أن مثل هذه التصريحات المتبادلة قد تؤدي إلى مزيد من التوتر السياسي والدبلوماسي في المنطقة، خاصة مع تزايد العقوبات والتهديدات العسكرية المحتملة، ما يضع إيران وأطرافًا دولية عدة أمام تحديات أمنية وسياسية حساسة.

ترامب مهددا النظام الإيراني: من يقتل المتظاهرين سيدفع ثمنًا باهظًا

ووجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة تصعيدية شديدة اللهجة إلى المحتجين في إيران، متهمًا السلطات الإيرانية بالوقوف خلف عمليات قتل المتظاهرين، ومؤكدًا أن المسؤولين عن هذه الانتهاكات سيواجهون عواقب قاسية، في وقت تشهد فيه إيران اضطرابات داخلية متصاعدة وضغوطًا دولية متزايدة.

وقال ترامب في رسالته للمحتجين: «من يقتلونكم سيدفعون الثمن باهظًا»، داعيًا المتظاهرين إلى توثيق وحفظ أسماء من تورطوا في قتلهم، في إشارة إلى إمكانية ملاحقتهم سياسيًا أو قانونيًا في المستقبل.

وأكد الرئيس الأمريكي أن العالم يراقب ما يجري داخل إيران، وأن هذه الانتهاكات لن تمر دون حساب.

