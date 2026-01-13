محلل فلسطيني لـ«فيتو» حول انتخابات حماس لاختيار خليفة السنوار: صراع أجنحة بين الإخوان وإيران

18 حجم الخط

علق الدكتور عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، على ما نقلته وكالة رويترز حول استعداد حركة حماس لاختيار رئيس جديد لمكتبها السياسي، مع توقع تصدر خليل الحية وخالد مشعل قائمة المرشحين لخلافة يحيى السنوار.

مطاوع: انتخابات حماس تكشف الصراع بين التيار الإخواني والتيار الإيراني داخل حماس

وقال مطاوع في تصريح خاصة لـ"فيتو"، إن المرشحين - خليل الحية وخالد مشعل- يمثلان تيارين مختلفين داخل حماس، التيار الإخواني يقوده خالد مشعل، الذي يفضل الابتعاد عن النظام الإيراني وحكومته في هذه المرحلة، أما التيار الإيراني يمثله خليل الحية، الذي يمتلك ورقة القوة في غزة لأن غالبية أنصاره والمسيطرين على القطاع يتبعونه.

وأكد، أن نتيجة الانتخابات داخل حماس ستحدد الشكل السياسي القادم للحركة، مؤكدًا أن هذا الصراع الداخلي له انعكاسات على استراتيجية الحركة داخليًا وإقليميًا.

تأثير التطورات الإيرانية والأمريكية على مستقبل حماس

وأشار مطاوع، إلى أن الأحداث الجارية في إيران سيكون لها تأثير كبير على حماس، باعتبار طهران دعم وممول أساسي لجناح كتائب القسام.

كما لفت إلى أن القرارات الأمريكية الأخيرة ضد جماعة الإخوان في مصر والأردن ولبنان وتنصيفها كيانات إرهابية ستؤثر على الحركة فى المجمل.

أكد مطاوع أن مستقبل حماس السياسي بعد 7 أكتوبر أصبح أضعف بكثير، وأن وجود الحركة في إدارة قطاع غزة يمثل "خطًا أحمر" لإدارة ترامب والاحتلال، ولن يقبلوا بأي وجود لها في المستقبل إلا إذا تم ضبط توجهاتها السياسية.

وأوضح أن انتخابات المكتب السياسي ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت الحركة ستدخل مواجهة مع الإدارة الأمريكية، أو تحاول الانحناء لتمرير المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن حماس خسرت الكثير من مصداقيتها السياسية والدعم الشعبي لها فى القطاع نتيحة الأحداث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.