الشربيني: التوسع في الإسكان الأخضر وتفعيل محور شقق الإيجار

أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على أكد الوزارة ممثلة تعمل على التوسع على الاسكان الاخضر وتفعيل محور شقق الايجار ضمن مبادرة سكن لكل المصريين.

وقال الشربيني خلال احتفالية الوزارة بمرور 10 سنوات على مبادرة سكن لكل المصريين بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسئولين، إن ملف الاسكان له أولوية قصوى من الدولة وركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية.

أضاف إنه على مدار سنوات طويلة واجه القطاع الاسكاني تحديات كبيرة وغياب الحلول السكنية الملاءمة وانتشار العشوائيات، ومن هذا المنطلق تعاملت الدولة مع الملف باعتباره أحد الملفات التى لا تحتمل التأجيل، مؤكدا على أن برنامج سكن لكل المصريين يهدف لتوفير 2 مليون وحدة سكنية.

أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان أن الوزارة تدرس مبادرة لتعزيز الشراكة بين صندوق الإسكان الإجتماعي مع شركات القطاع الخاص لتوفير شقق سكنية تناسب المواطنين.

وقال الشربيني إن الوزارة تعمل على توفير الأراضي المناسبة للمطورين وسيتم عقد ورش عمل مع المطورين العقاريين لوضع آليات التنفيذ للمبادرة، لافتا إلى أنه سيتم البدء بمدن العبور الجديدة والعاشر من رمضان وسوهاج الجديدة على أن يتم التعميم بالمدن الجديدة.

