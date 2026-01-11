محافظ القليوبية يشهد حملة إزالة 5 تعديات على أراض زراعية وأملاك دولة

18 حجم الخط

قاد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، حملة مكبرة ضمن أعمال الموجة الـ28 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حيث تابع ميدانيًا إزالة مبنى مخالف مكون من طابقين على مساحة 175 مترًا مربعًا بقرية مجول التابعة لمركز ومدينة بنها، بحضور وليد الشهاوي رئيس مركز ومدينة بنها، والعقيد إسلام طه مأمور مركز بنها.



محافظ القليوبية يزيل مباني مخالفة ضمن أعمال الموجة الـ28

وأكد محافظ القليوبية أن الحملة تستهدف تنفيذ 5 قرارات إزالة لمبانٍ خرسانية مقامة بالمخالفة للقانون على أراضٍ زراعية بنطاق مركز بنها، بإجمالي مساحة تقترب من 1000 متر مربع، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية.

محافظ القليوبية: تسوية المباني المخالفة بسطح الأرض

وشدد محافظ القليوبية على تسوية المباني المخالفة بسطح الأرض، وعدم التهاون مع أي تعدٍ جديد، مؤكدًا استمرار حملات الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

واختتم المحافظ بتوجيه رؤساء المدن والأحياء بالمتابعة الميدانية المستمرة، والتعامل الفوري مع أي محاولات بناء مخالف في مهدها، حفاظًا على الأراضي الزراعية وحقوق الدولة

