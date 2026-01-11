الأحد 11 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ القليوبية يشهد حملة إزالة 5 تعديات على أراض زراعية وأملاك دولة

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال جولته لإزالة التعديات،فيتو
18 حجم الخط

قاد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، حملة مكبرة ضمن أعمال الموجة الـ28 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حيث تابع ميدانيًا إزالة مبنى مخالف مكون من طابقين على مساحة 175 مترًا مربعًا بقرية مجول التابعة لمركز ومدينة بنها، بحضور وليد الشهاوي رئيس مركز ومدينة بنها، والعقيد إسلام طه مأمور مركز بنها.

"تعليم القليوبية" تحقق في تداول امتحان العلوم للصف الخامس الابتدائي بإدارة الخصوص

ختام فعاليات "علمني حرفة" للتدريب على فن صناعة الجلود بمراكز شباب القليوبية


محافظ القليوبية يزيل مباني مخالفة ضمن أعمال الموجة الـ28 

وأكد محافظ  القليوبية أن الحملة تستهدف تنفيذ 5 قرارات إزالة لمبانٍ خرسانية مقامة بالمخالفة للقانون على أراضٍ زراعية بنطاق مركز بنها، بإجمالي مساحة تقترب من 1000 متر مربع، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية.

محافظ القليوبية: تسوية المباني المخالفة بسطح الأرض
وشدد محافظ القليوبية على تسوية المباني المخالفة بسطح الأرض، وعدم التهاون مع أي تعدٍ جديد، مؤكدًا استمرار حملات الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

واختتم المحافظ بتوجيه رؤساء المدن والأحياء بالمتابعة الميدانية المستمرة، والتعامل الفوري مع أي محاولات بناء مخالف في مهدها، حفاظًا على الأراضي الزراعية وحقوق الدولة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدول ازالة التعديات علي الأراضي الزراعية المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية أيمن عطية محافظ القليوبية محافظ القليوبية مراكز شباب القليوبية

مواد متعلقة

"تعليم القليوبية" تحقق في تداول امتحان العلوم للصف الخامس الابتدائي بإدارة الخصوص

مدير تعليم القليوبية: الامتحان محطة لبناء الثقة في نفوس الطلاب

مدير تعليم القليوبية: لا تهاون في الانضباط الإداري

محافظة القليوبية تعلن فتح باب الترشح لمسابقة الأم المثالية 2026
ads

الأكثر قراءة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني

كأس عاصمة مصر، ناصر منسي يقود هجوم الزمالك أمام زد

هشام بدوي الأبرز، أسماء المعينين في مجلس النواب 2026

أول تعليق من الدكتور صلاح فوزي عقب تعيينه بمجلس النواب

بعد تعيينه بالنواب، المستشار عادل فهيم عزب من ساحات القضاء إلى تمثيل مصالح الشعب

أسماء المعينين في مجلس النواب بقرار جمهوري.. سامح شكري وهشام بدوي وصلاح فوزي و14 سيدة الأبرز.. الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة ضمن القائمة

المتأهلون إلى نصف نهائي أمم أفريقيا 2025 يملكون دستة ألقاب قارية

وزيران وداعية معروف وفقيه دستوري ورئيس جهاز رقابي، أبرز المعينين في مجلس النواب 2026

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأحد 11-1-2026

آخر تطورات سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الأحد 11-1-2026

كيلو الصفيح بـ 18 جنيها، أسعار الخردة في مصر اليوم الأحد 11-1-2026

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الأحد 11-1-2026

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء الحسم بين الفراعنة والأفيال.. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا العم في المنام وعلاقتها بأخبار سعيدة قادمة

كيف استقبل الأنبياء رسول الإسلام في رحلة المعراج، وماذا قالوا له؟

ليلة الإسراء والمعراج 2026 ميزة إضافية لهذه الليلة

المزيد
الجريدة الرسمية