محمود مسلم: جلسة تعديلات الضريبة العقارية درس لكل وزير يعتقد أن الذهاب للبرلمان «نزهة»

جلسة عامرة بالمفارقات، عددها الدكتور محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، وهو يستعرض مشاهد أولى جلسات مجلس النواب التي انطلقت امس، وشهدت أداء اليمين الدستورية للنواب وانتخاب رئيس المجلس والوكيلين.

ووصف مسلم، الانتخابات بأنها أطول وأعقد وأصعب انتخابات مرت بمصر، خاصة أن من يمر بمرحلتي انتخابات وإعادة أمر صعب، ويزيد الأمر صعوبة بوجود ثلاث مراحل للانتخابات في مدة شهرين أو أزيد، فهي في كل الحالات عملية صعبة ومنهكة.

وأضاف: “ما زاد من صعوبة الانتخابات أن الناس نفسها اتفتحت على التظلمات والطعون والاستغاثات عبر فيسبوك، بعضهم بحق وحصلوا عليه، وغيرهم دون حق لتبرير إخفاقهم أمام أنصارهم”.

الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب

وعدّد مسلم، خلال حواره في برنامج «بالورقة والقلم» مع نشأت الديهي عبر قناة TEN، المشاهد الفارقة في هذا البرلمان من جلسته الأولى، قائلًا: سحر عثمان، التي كانت قبل أسبوعين خارج البرلمان، اليوم كانت مرشحة على مقعد الوكيل وحصلت على 89 صوتًا، وسبق لها الاستغاثة عبر فيسبوك، والهيئة الوطنية للانتخابات ردت لها حقها. والمفارقة الثانية، هي أنه لأول مرة في التاريخ تعتلي المنصة ثلاث سيدات، هن عضوات هيئة المكتب برئاسة النائبة القديرة د. عبلة الهواري، وهو المشهد الذي اعتبره فخرًا لكل سيدة وامرأة في مصر، ودليلًا على أن لهن صوتًا مؤثرًا في الحياة السياسية.

وواصل مسلم سرد مفارقات الجلسة، مؤكدًا أن انتخاب الأكاديميين د. عاصم الجزار ود. محمد الوحش وكيلين لمجلس النواب اعتبره البعض تزكية لنواب التكنوقراط على السياسيين، وهو ما رد عليه مسلم تفصيليًا قائلًا: “د. محمد الوحش كان نائبًا طوال خمس سنوات ووكيلًا للجنة الصحة، ولديه باع في العمل العام رئيسًا لمجلس أمناء القاهرة الجديدة، وله تاريخ في فكرة القوافل الطبية والتطوعية والمجانية في محافظات عديدة”.

وتابع: أما الدكتور عاصم الجزار فيُعد رجلًا من أبجديات الدولة، سواء في موقعه بمعهد التخطيط أو وزارة الإسكان نائبًا ثم وزيرًا، وعدد الأصوات الكبير الذي حصل عليه اليوم في انتخابات الوكيل خير دليل، مما يدل على أنه صاحب بصمة وصاحب إنجاز وأحد من شاركوا في بناء مصر الحديثة، كما أنه يملك تجربة سياسية ثرية رغم قصرها، وهي تجربة حزب الجبهة الوطنية. إذ هو أستاذ جامعة مُسيَّس، ومارس العمل السياسي، ومن خلاله مارس العمل الشعبي. وبالأمس كان يعقد لقاءً مع الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة، وقبلها عقد لقاءً مع الهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ بحزب الجبهة.

وأردف: للأسف لا يزال عموم الناس يفهمون كلمة «سياسي» خطأ، أو يعتبرونها دلالة على الكذب، وحين نقول إننا نريد إعادة الاعتبار للسياسة وتوضيح أن السياسي ليس آلة كذب، ولو كذب على الناس فالنتيجة ستظهر في حينها ويخسر الانتخابات.

وعقد الديهي ما يشبه الاستديو التحليلي لأولى جلسات البرلمان، بعد ما وصفه بأنه أطول ماراثون انتخابي شهدته مصر، مقدمًا ضيفه د. مسلم بأنه أفضل من يتحدث عن البرلمان وعن الشأن التشريعي، لتاريخه الطويل في العمل صحفيًا برلمانيًا متخصصًا في صحيفة الأهرام، قبل أن يصبح كاتب رأي بها، وقبل أن يتحول إلى برلماني لدورتين في مجلس الشيوخ. وطرح الديهي كل الأسئلة التي دارت حول جلسة اليوم ومفاجآتها.

وفسر مسلم سر الـ516 صوتًا التي حصل عليها د. عاصم الجزار في انتخابات وكيل المجلس بأنها دليل شعبية حقيقية واحترام حظي به الرجل من الأحزاب الكبرى والمستقلين والمعارضة.

ورد على تساؤلات وصول المستشار هشام بدوي لمقعد رئيس البرلمان، وهو من نواب التعيين، بأنها ليست المرة الأولى، وسبقه إليها د. كامل أبو ليلة عام 1983 عقب رحيل صوفي أبو طالب، كما حدثت أيضًا مع د. رفعت المحجوب عام 1984 واستمر حتى عام 1990.

وقال مسلم: معظم رؤساء البرلمان ممكن يكونوا بيدخلوا البرلمان لأول مرة، والمستشار حنفي الجبالي ود. علي عبد العال كانا لأول مرة أيضًا.

وكشف مسلم عن مستقبل اللجان في هذا البرلمان، مؤكدًا أنه يستبشر خيرًا بالقامات والتركيبة التي يشهدها هذا البرلمان، رغم أنه فقد أسماء كبيرة إما بعدم الترشح أو عدم التوفيق أو الانتقال لمجلس الشيوخ، ومن أمثلة هؤلاء النواب أحمد السجيني وعلاء عابد وعبد الهادي القصبي وغيرهم كثيرون.

وأكد مسلم: اللجان هي مطبخ البرلمان، وستشهد الاستفادة من قامات كبيرة وخبرات دخلت البرلمان هذه المرة لا بد من الاستفادة منها. فكيف نتجاهل اسمًا مثل الوزير سامح شكري بخبرته الكبيرة في لجنة العلاقات الخارجية، أو اسم الفريق محمد عباس حلمي رئيسًا للجنة الدفاع والأمن القومي، أو أن تخلو لجنة الشؤون الدينية من د. عمرو الورداني أمين الفتوى.

وتابع: لا أتخيل اللجنة التشريعية دون المستشار محمد عيد محجوب رئيس مجلس القضاء الأعلى، أو المستشار علاء فؤاد وزير الشؤون النيابية والبرلمانية السابق وكيلًا. الإسكان أيضًا لجنة ثقيلة تحتاج اسمًا مثل د. أحمد شلبي، والصحة يليق بها د. شريف باشا، والزراعة كيف لا يتم الاستفادة من السيد القصير الوزير الأسبق، والإعلام لا بد من الاستفادة من د. ثريا بدوي وعماد الدين حسين. ولدينا الحاج وحيد قرقر في لجنة النقل، ومصطفى سالم في لجنة الخطة والموازنة وله ثقله، والوزير محمود شعراوي في لجنة الإدارة المحلية، وكان وزيرًا للتنمية المحلية ولديه خبرة سياسية وشعبية كبيرة. الخلاصة: لدينا تخمة في الكفاءات حول كل لجنة.

وأشار مسلم إلى رصده بعين الحزبي والصحفي السمة الأساسية في التعيينات التي تمت في مجلس النواب والشيوخ، إذ إنها حظيت بقبول شعبي كبير، وتضم قامات عوضت بعض النواقص في الانتخابات، وغلب عليها أساتذة الجامعة من المُسيَّسين ممن لديهم إدراك شعبي وحس سياسي، مشيرًا إلى أن جلسة اليوم ردت على ادعاء أن المستقلين سيسيطرون على المجلس، وهو ما ظهر عدم صحته في التصويت على الرئيس والوكيلين، مطالبًا المواطنين بالتفرقة بين مستقلين 2005، العصر الذهبي، والذين تصدرهم النواب علاء عبد المنعم وسعد عبود وكمال أحمد وغيرهم، ممن أثروا الحياة التشريعية والبرلمانية. لكن ورغم أن هذه المرة الانتخابات تعتبر صعبة، فإن المستقلين ليسوا بنفس أثر وتأثير 2005، مطالبًا بالحفاظ على هوية البرلمان وتركيبته الأساسية من أحزاب المعارضة.

وقال: عدد المستقلين بمعنى معارض قليل جدًا، فتحي قنديل لا تقدر تقول هيعارض النظام، والمستشار طاهر الخولي لن يكون في صف المعارضة 100%. الناس لازم تحسبها سياسيًا، انتخابيًا هو مرشح مستقل، لكن بعضهم نقدر أن نسميه مرشح «تويتة الرئيس»، وأن هذه التويتة لها الفضل الأكبر في نجاحه.

كما طالب مسلم البرلمان ونوابه بالحفاظ على المعارضة الجادة، قائلًا: “مش عايزين معارضة الآفيه، النائب الذي لا يملك من الموضوع سوى شعاره، هذا النموذج لا يعيش. علاء عبد المنعم، كمثال، كان يعد للاستجواب ستة أشهر كاملة، والبدري فرغلي كان يقول لي: أنا بعمل الاستجواب وعارف إنه لا يسقط الحكومة ولا يغير وزيرًا، لكنه هيخلي الحكومة تتفادى بعد كده الحاجات اللي شاورت عليها في الاستجواب، لذا طالبت في اجتماع اللجنة العامة بمجلس الشيوخ ببث الجلسات على الهواء وفتح اللجان أمام الإعلام، وأمام تخوف البعض من أن الوزير في اللجنة قد يقول «كلامًا حساسًا»، وقتها نبقى نقفل اللجنة، ومحدش هيقول كلامًا حساسًا غير وزير الخارجية”.

وأكد مسلم أن الحياة السياسية بها تقديرات كثيرة غير رقمية، رافضًا اختصار نجاح حزب الجبهة الوطنية في أرقام، حتى لو كانت مرشحيه الفائزين في الانتخابات. لكن المؤكد في حالة الجبهة الوطنية أنه حقق نجاحًا كبيرًا منذ يومه الأول، يكفي توكيلات نصف مليون مواطن في التأسيس، وهو رقم ضخم لحزب وليد، ويكفي الخبرات والقامات السياسية والشعبية والتنفيذية التي يضمها، ويكفي نجاح 22 نائبًا من واقع 40 مرشحًا بنسبة 60% من مقاعد الفردي في أول تجربة انتخابية لم ينافس فيها الحزب على كل المقاعد، إذ يسعى في هذه المرحلة لسماع الانتقادات ومراجعة الخطوات وإثراء اللجان النوعية التي تمثل بيت خبرة لنواب الحزب، بحيث يكون نواب الحزب، مثلما قال د. عاصم الجزار في اجتماع الهيئة البرلمانية، «نؤثر ولا نمرر».

أما عن الحكومة وتقييم وضعها ودورها، فأوجز مسلم الرأي واختصره في أن الحكومة الحالية ستواجه في العام الأول رقابة صارمة من البرلمان، سببها الحراك السياسي الذي أحدثته الانتخابات وانعكس على البرلمان، فكل نائب يشعر أنه «جاء بدراعه»، وسيريد أن يظهر ويؤثر، والوزير غير المُسيَّس أو غير المُقدِّر لدور البرلمان سيكشفه النواب أمام الرأي العام، ومن يعتقد من الوزراء أن البرلمان نزهة، فجلسة الشيوخ الأسبوع الماضي لمناقشة تعديلات الضريبة العقارية كانت درسًا لا بد أن يتعلم منه دور مجلسي الشعب والشيوخ.

