18 حجم الخط

واصلت وزارة الشباب والرياضة تنفيذ الدورات التدريبية المتخصصة في مجال الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي، وذلك في إطار خطتها لرفع كفاءة وتأهيل العاملين والمتعاملين مع المجال الرياضي، والحد من حالات الوفاة المفاجئة التي قد يتعرض لها الرياضيون أثناء الممارسات اليومية أو المنافسات، ضمن فعاليات مبادرة «بإيدينا ننقذ حياة».

أقيمت اليوم فعاليات إحدى دورات دعم الحياة الأساسي والإسعافات الأولية، لتأهيل العاملين بنادي سيتي كلوب العبور والمتعاملين مع النشاط الرياضي، مع التركيز على التدريب العملي على مهارات الإنعاش القلبي الرئوي (CPR).

الشباب والرياضة تواصل مبادرة «بإيدينا ننقذ حياة» للتدريب على الإسعافات والإنعاش القلبي

وتُنفذ الدورة التدريبية على مدار يومي 9 و10 يناير الجاري بنادي سيتي كلوب بالعبور، وتشمل جانبين نظريًا وعمليًا، ويتولى تنفيذ البرنامج التدريبي فريق متخصص من الهلال الأحمر المصري، بمشاركة نخبة من المدربين وهم

الدكتورة تقي رمضان، والدكتور عبد الله نبيه، والدكتور عبد الرحمن محروس.

الشباب والرياضة تواصل مبادرة «بإيدينا ننقذ حياة» للتدريب على الإسعافات والإنعاش القلبي

وتأتي هذه الدورات في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تأهيل الكوادر الطبية والفنية، والحكام، والإداريين بكافة الاتحادات الرياضية، ومراكز الشباب، ومديريات الشباب والرياضة، والأندية الرياضية بجميع محافظات الجمهورية، إيمانًا بحق الرياضي في ممارسة الرياضة في بيئة آمنة وصحية.

كما تأتي هذه الجهود في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة والسكان، والذي يهدف إلى دعم برامج التدريب على الإنعاش القلبي الرئوي، ونشر ثقافة التدخل السريع، إلى جانب التوسع في نشر أجهزة إزالة الرجفان القلبي الآلي (AED) داخل المنشآت الرياضية والأندية والهيئات الحكومية، ضمن خطة الدولة للحفاظ على صحة وسلامة الرياضيين.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة قامت بتوزيع 14 جهاز إزالة رجفان قلبي، مقدمة من وزارة الصحة والسكان، بعدد من المنشآت الرياضية التابعة لها، وجارٍ استكمال تنفيذ الخطة لتغطية باقي الأندية والاتحادات الرياضية، دعمًا للمشروع القومي للإنعاش القلبي الرئوي.

وزير الشباب يلتقي بطل معركة الدفاع عن السفارات بالخارج

فيما التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع أحمد عبد القادر ميدو رئيس اتحاد شباب مصر في الخارج، الذي وقف خارج البلاد للدفاع عن السفارات المصرية ومقراتها بالخارج.

وتناول اللقاء البحث عن المزيد من الطرق غير التقليدية لزيادة دمج الشباب المصري بالخارج وتوطيد مبادئ المواطنة وزيادة الوعي لديهم، خاصة وأن هؤلاء الشباب المصري المقيمين بالخارج يمثلون حائط الصد والدفاع الأمثل لتصديهم للشائعات والأفكار المغلوطة، بالإضافة لدورهم الهام والفعال للترويج للدولة المصرية بالخارج وتنشيط السياحة وجعل مصر الواجهة الاولي من خلال شبابنا المصري بالخارج.

كما تطرق اللقاء إلى الاتفاق على تنفيذ العديد من الأنشطة الرياضة والشبابية من خلال وزارة الشباب والرياضة، وأيضًا إقامة العديد من الدورات التثقيفية والمعسكرات الشبابية لهولاء الشباب للتوعية وتعزيز ارتباطهم بالوطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.