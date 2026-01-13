الثلاثاء 13 يناير 2026
عقارات

الإسكان تطرح أراضي تجاري إداري للتخصيص الفوري

وزارة الاسكان
وزارة الاسكان
كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح جديد للأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة.

وتطرح بمدينة ناصر الجديدة أرض تجاري إداري بمساحة 13230 مترا بسعر 4625 جنيها، وأرض بلوك سكني بمساحة 16767 مترا بسعر 4205 جنيهات، وأرض مخازن بمساحة 1197 مترا بسعر 5655 جنيها، وأرض تجاري بمساحة 1265 مترا بسعر 8830 جنيها.

كما تطرح بمدينة أسيوط الجديدة أرض بنشاط إداري بمساحة 2653 مترا بسعر 12255 جنيها، وأرض تجاري إداري سكني بمساحة 1040 مترا بسعر 22990 جنيها، وأرض عمراني متكامل بمساحة 24693 مترا بسعر 4165 جنيها، وأرض بنشاط صيانة سيارات بمساحة 750 مترا بسعر 7820 جنيها، وأرض مخازن دوائية بمساحة 3386 مترا بسعر 7540 جنيها.

وبمدينة سوهاج الجديدة تطرح أرض إداري بمساحة 2285 مترا بسعر 14000 جنيه، وأرض تعليمي بمساحة 8667 مترا بسعر 5670 جنيها، وأرض تجاري إداري سكني بمساحة 5990 مترا بسعر 14080 جنيها، وأرض تجاري إداري بمساحة 5215 مترا بسعر 15615 جنيها، وأرض تجاري بمساحة 1882 مترا بسعر 24230 جنيها.

كما أعلن المهندس أحمد العربي رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، عن طرح عدد من الفرص الاستثمارية المتميزة عبر الموقع الإلكتروني لبوابة خدمات المستثمرين، ويأتي هذا الطرح في إطار جهود الجهاز لتوسيع قاعدة الأنشطة الاستثمارية بالمدينة، وتوفير مزيد من الخدمات التجارية والإدارية، بما يعزز من مكانة حدائق العاصمة كأحد أهم المدن الواعدة في شرق القاهرة، ويدعم المستثمرين الجادين في تنفيذ مشروعات تسهم في دفع عجلة التنمية.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن التقديم يتم إلكترونيًا بالكامل عبر موقع بوابة خدمات المستثمرين حتى (١٥) يناير ٢٠٢٦، بما يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على المستثمرين،
▪️قطعة أرض رقم (٢١٢) – بمنطقة البوليفارد – بمساحة (٦٤٤) م² – نشاط (تجاري إداري). 
▪️قطعة أرض رقم (٧٧) – بمركز خدمات رقم (١٣) بمنطقة الإسكان الاجتماعي بمنطقة ٢٣٥٠ فدانا - بمساحة (٣٩٥٠٦) م² – نشاط ( مركز تجاري "هايبر"). 

وأكد جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة أن الباب مفتوح أمام جميع المستثمرين الجادين للمشاركة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المدينة، بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية نحو تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة. 

