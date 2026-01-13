الثلاثاء 13 يناير 2026
القابضة للمياه تستعرض مشروعات توسعات الصرف الصحي الممولة من الاتحاد الأوروبي بكفر الشيخ

أحمد جابر القائم
أحمد جابر القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه
عقدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي اجتماعًا لمتابعة تنفيذ مشاريع توسعات الصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ والممولة من الاتحاد الأوروبي.

جاء الاجتماع برئاسة المهندس أحمد جابر شحاتة، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وبمشاركة كل من الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، والدكتور أبو العباس عيسى، نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس أحمد الصراف، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، والعميد محمد جلال استشارى المشروعات، والمهندس محمد عادل، مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي بالشركة القابضة، إلى جانب ممثلي وحدة إدارة المشروع والاستشاريين والجهات المعنية.


وأكد المهندس أحمد جابر شحاتة، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن مشروعات توسعات الصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ تمثل أحد النماذج المهمة للتعاون مع شركاء التنمية، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة تولي أهمية قصوى للالتزام بالجداول الزمنية والمعايير الفنية والبيئية المعتمدة، مع المتابعة المستمرة لكافة مراحل التنفيذ، بما يضمن دخول المشروعات الخدمة بكفاءة واستدامة، مؤكدًا أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية بالريف المصري، وتحقيق الاستخدام الآمن والمستدام لمرافق الصرف الصحي.


وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات توسعات الصرف الصحي بالمحافظة.
وأكد الاجتماع أهمية استكمال تنفيذ المشروعات طبقًا للمواصفات الفنية والبيئية المعتمدة من الجهات الممولة، مع استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق بين جميع الأطراف، بما يضمن تحسين مستوى خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية غير المخدومة، ودعم جهود الدولة في تطوير البنية التحتية وتحقيق الاستدامة البيئية والصحية بمحافظة كفر الشيخ.

